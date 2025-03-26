韓國廉航機師LR不分降錯跑道 險釀嚴重撞機意外
撰文：王海
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韓國濟州航空（Jeju Air）去年12月底發生嚴重空難後，今年1月又發生釜山航空（Busan Air）起火事件。韓國廉航真航空（Jin Air）近日又險些發生重大意外，一架從日本北海道札幌飛往韓國釜山金海國際機場的航班，機師懷疑在降落的時候聽錯控制塔的指令，錯誤地降落在另一條跑道上，更險些與另一架準備起飛的航機相撞。
據韓國媒體Top Daily3月26日報道，廉航真航空同日表示，旗下一架航班號LJ312的班機25日下午3時從日本北海道札幌起飛，原定準備在韓國釜山金海國際機場18R跑道降落。
報道指，機長懷疑聽錯控制塔的指令，將客機降落在18L跑道。與此同時，另一廉航釜山航空的一架班機當時正準備從跑道18L起飛，猶幸控制塔最終及時通知釜山航空客機，制止一場嚴重撞擊意外發生。
據報道，控制塔當時意識到事態的嚴重性，將事件定為「準航空事故」（quasi-accident）後，全面阻止釜山航空客機進入跑道起飛。準事故是指影響航空安全運行，但尚未發展為航空事故的事件。
真航空表示：「已經向韓國土交通部（Ministry of Land, Infrastructure and Transport）匯報事件，目前正就事件原因進行調查。」
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