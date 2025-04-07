美國關稅｜美股開市前籲國民勇敢別傻　特朗普：最終會有偉大成果

紐約股市星期一（4月7日）開盤前，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）呼籲美國民眾「保持堅強、勇敢與耐心」。市場普遍預期當日美股將再度大幅下跌，特朗普同日談及關稅措施時稱，美國現在有機會做一件幾十年前就該做的事，期望國民不要軟弱、不要愚蠢，最終將會有偉大成果。



圖為2025年4月2日，交易員在美國紐約市紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。（Reuters）

特朗普重申，其關稅措施對於平衡全球貿易和重建國內製造業是必要的。他指責其他國家「利用了美國」，稱美國的過去的「領導人」容許這種現象發生，應該負責。他指出，中國是「最大的濫用者」，並批評北京方面提高關稅作為報復。

特朗普重也再次呼籲聯儲局減息。聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell ）於4日警告稱，關稅可能會增加通脹。芝商所（CME）的FedWatch工具顯示，市場預計聯儲局在今年底前將至少4次減息。

2025年4月2日，美國總統特朗普的貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）在白宮玫瑰園舉行的「讓美國再次富裕」貿易公告活動上。 （Getty Images）

白宮貿易顧問：最大規模減稅即將到來

白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）在同日淡化外界對經濟衰退的擔憂，又向散戶投資者稱，不要被股市動蕩嚇壞了，強調美國史上最大規模的減稅將在幾個月內到來，「所以當你考慮到這一點時，任何關於經濟衰退的討論都顯得愚蠢」。他又稱：「「如果你不賣出股票，那你就不會虧錢。」

白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）說，特朗普願意傾聽貿易夥伴提出的「優質協議」，以尋求對美國製造業和農民有利的合作。他還透露，特朗普整個周末都在與多國領導人通話，討論相關議題。