特朗普政策「趕客」？　專家：今年旅客境內消費或損失700億

美國媒體4月18日報道，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）再度上台後，全球各地的旅客訪美人數全面下跌。旅遊業專家表示，外國旅客驟減的原因包括：網上不斷傳出有外籍人士遭無理拘留和驅逐的消息，其中包括歐洲旅客被無理關押數周之久，甚至有不少國家對前往美國發出旅遊警示；特朗普頒布的關稅措施亦讓美國與各國的關係陷入緊張。按照目前的走勢，專家預測美國今年在旅客境內消費的損失或高達90億美元（約700億港元）



《華盛頓郵報》引述美國商務部國際貿易署（International Trade Administration）的數據報道，根據I-94表格的出入境統計，今年2月外國旅客入境比去年同期減少僅約2%，惟到了3月跌幅已增加到將近12%。這是新冠疫情爆發初期以來，美國再次出現旅客嚴重流失的情況。

旅遊業專家表示，如果外國旅客減少的趨勢持續，旅遊業將面臨數以十億計的嚴重損失。

據報道，外國旅客對到訪美國卻步，對特朗普政府的政策存有戒心是原因之一，其他因素包括不喜歡特朗普發表的言論，某些外國人士則對個人安全感到憂慮。

有英國媒體近日報道，歐盟對前往美國出差的官員發出警告，建議最好使用「拋棄式手機」（burner phones），以免遭到美國政府的監視。

旅遊業研究機構「旅遊經濟」（Tourism Economics）主席薩克斯（Adam Sacks）近日受訪時表示，國際旅客對美國避之則吉，「絕對是可以預料中的反應」。他認為，美國外交政策與對外言論瀰漫分裂、對抗、孤立主義，「接踵而來的措施與其後引發的爭論，都讓問題變得更糟」。

2025年4月2日，美國華盛頓白宮玫瑰園，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）就「對等關稅」發表講話。（Reuters）

報道指，加拿大和墨西哥素來是美國國外旅客的最大來源，其次為法國、德國、意大利、西班牙、英國、日本、南韓、中國、印度、澳洲、巴西和哥倫比亞。

來自這些國家的訪美旅客在3月全面下跌，來自哥倫比亞的旅客比一年前同期銳減33%，德國旅客大跌28%，西班牙旅客也減少25%。薩克斯明言，如今許多歐洲人不再到美國旅遊，改爲在歐洲旅行，未來可能選擇前往加拿大、墨西哥或加勒比海旅遊。

2025年4月17日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令。（Reuters）

美國旅遊協會（U.S. Travel Association）指，旅遊業去年為美國經濟貢獻1.3萬億美元（10.1萬億港元），提供1500萬個工作機會。美國旅遊協會發言人Allison O'Connor坦承，今年旅遊業低迷的情況令人憂慮。