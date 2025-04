《鬼眼》童星醉酒鬧事兼搜出毒品被捕　罵警影片曝光　發聲明致歉

出演過《鬼眼》(The Sixth Sense)、《阿甘正傳》(Forrest Gump)、《人工智能》(A.I. Artificial Intelligence)等多部經典電影的90年代知名童星奧斯蒙(Haley Joel Osment),爆出因醉酒鬧事且搜出毒品而被捕的新聞,美國警方4月17日正式提出起訴,且據最新公開影片,奧斯蒙在被捕後還辱罵警察。奧斯蒙18日發聲明道歉。



Haley Joel Osment是90年代知名童星,主演作品包括《鬼眼》(電影劇照)

事件最初發生於4月8日,37歲的奧斯蒙在加州一個滑雪場因涉嫌公眾場合醉酒而被捕,據美媒報道,他還被搜出持有可卡因(Cocaine)。

警方17日正式提出起訴。

根據警察隨身攝錄機的影像,奧斯蒙在被捕後罵警察「折磨」他,在拘捕過程中,他稱自己遭「該死的納粹綁架」(kidnapped by a fxxxing Nazi),又指「我知道你是誰,我永遠不會忘記的」(I know who you are. I will never forget it)。

當警察詢問他的名字,他僅答道「我是美國人。」

Haley Joel Osment在被捕後罵警察是「該死的納粹」(f—--- Nazi)(影片截圖)

奧斯蒙18日發聲明道歉,稱對自己當時的行為感到非常震驚,並談到近期個人困境造成的精神痛苦,包括他在今年較早前的加州伊頓山火(Eaton Fire)中失去家園,他指會為自己的行為贖罪。

約6歲的Haley Joel Osment在《阿甘正傳》中飾演阿甘的兒子。(《阿甘正傳》劇照)

奧斯蒙過去是知名童星,1994年在《阿甘正傳》中飾演主角阿甘的兒子,1999年主演懸疑電影《鬼眼》,更憑此戲提名奧斯卡最佳男配角,他的其餘知名電影也包括《人工智能》、《拉闊愛的人》(Pay It Forward)等。

他於2006年曾被控醉酒駕駛及持有大麻,判處緩刑。

