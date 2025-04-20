《鬼眼》童星醉酒鬧事兼搜出毒品被捕　罵警影片曝光　發聲明致歉

出演過《鬼眼》（The Sixth Sense）、《阿甘正傳》（Forrest Gump）、《人工智能》（A.I. Artificial Intelligence）等多部經典電影的90年代知名童星奧斯蒙（Haley Joel Osment），爆出因醉酒鬧事且搜出毒品而被捕的新聞，美國警方4月17日正式提出起訴，且據最新公開影片，奧斯蒙在被捕後還辱罵警察。奧斯蒙18日發聲明道歉。



Haley Joel Osment是90年代知名童星，主演作品包括《鬼眼》（電影劇照）

事件最初發生於4月8日，37歲的奧斯蒙在加州一個滑雪場因涉嫌公眾場合醉酒而被捕，據美媒報道，他還被搜出持有可卡因（Cocaine）。

警方17日正式提出起訴。

根據警察隨身攝錄機的影像，奧斯蒙在被捕後罵警察「折磨」他，在拘捕過程中，他稱自己遭「該死的納粹綁架」（kidnapped by a fxxxing Nazi），又指「我知道你是誰，我永遠不會忘記的」（I know who you are. I will never forget it）。

當警察詢問他的名字，他僅答道「我是美國人。」

Haley Joel Osment在被捕後罵警察是「該死的納粹」（f—--- Nazi）（影片截圖）

奧斯蒙18日發聲明道歉，稱對自己當時的行為感到非常震驚，並談到近期個人困境造成的精神痛苦，包括他在今年較早前的加州伊頓山火（Eaton Fire）中失去家園，他指會為自己的行為贖罪。

約6歲的Haley Joel Osment在《阿甘正傳》中飾演阿甘的兒子。（《阿甘正傳》劇照）

奧斯蒙過去是知名童星，1994年在《阿甘正傳》中飾演主角阿甘的兒子，1999年主演懸疑電影《鬼眼》，更憑此戲提名奧斯卡最佳男配角，他的其餘知名電影也包括《人工智能》、《拉闊愛的人》（Pay It Forward）等。

他於2006年曾被控醉酒駕駛及持有大麻，判處緩刑。

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