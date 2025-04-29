西班牙葡萄牙遭遇史上最嚴重停電　疑因西班牙法國電網中斷導致

西班牙和葡萄牙4月28日遭遇大規模停電，影響超過5000萬伊比利亞半島居民，交通、通信、醫療等關鍵領域一度癱瘓，法國南部等周邊地區也受短暫波及。歐盟委員會執行副主席里韋拉（Teresa Ribera）當日對外表示，此次大停電是近年來歐洲記錄到的最嚴重事件之一。



因遭遇大範圍停電，西班牙多地通信服務中斷，民眾只能依靠收音機獲取資訊，馬德里網球公開賽被迫暫停；鐵路基礎設施管理局稱列車大範圍停駛，馬德里部分地鐵疏散人群，多條路段因交通信號燈失靈出現堵塞，機場雖啟用應急電力系統，惟部分航班仍延誤。

截至當地時間晚上約9時，持續了將近10個小時的停電才開始結束，各地電力逐步恢復。但在西班牙，不少民眾已經開始搶購物資。

西班牙電網營運商REE指出，是因為電力供應突然大幅下滑，導致西班牙和法國之間的輸電網路連結中斷。REE系統營運主管Eduardo Prieto稱，這次供電停頓規模超出歐洲系統設計承受範圍，導致西、法電網連結中斷，進而拖垮西國電網。

路透社報導，當地能源部昨晚表示，格林威治時間10時33分左右電網在5秒內少掉了15GW（Gigawatt，百萬瓩）發電量，但並未解釋喪失電力的原因。