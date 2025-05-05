巴西警方拘2人 涉企圖炸彈襲擊Lady Gaga演唱會
撰文：蕭通
出版：更新：
巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro）政府為推動經濟，出資邀請美國天后Lady Gaga演出。巴西警方5月4日公布，與司法部合作搗破一宗針對Lady Gaga演唱會的炸彈襲擊圖謀，逮捕2名疑犯。
警方表示，該襲擊計劃由一個煽動仇恨言論，及鼓勵青少年極端化的組織策劃。該組織招募包括未成年人在內人士，唆使他們使用簡易炸藥和燃燒瓶實施襲擊。招募者以代表Lady Gaga粉絲的「Little Monsters」自稱。
里約熱內盧州警方提供的相關情報，然後展開調查。警方之後展開行動，在幾個州執行了10多項搜查令和扣押令，並以非法持有槍械的罪名，在南部逮捕一名男子。據稱，他是涉案組織的領導人。此外，警方也在里約熱內盧逮捕一名青少年，此人涉嫌存儲兒童色情內容。
根據里約熱內盧當局的數據，3日在當地科帕卡巴納海灘（Copacabana Beach）舉行的Lady Gaga演唱會，共吸引210萬人參加。
大阪世博｜80歲翁向保安擲「炸彈」背包被捕 辯稱：一時興奮美國航空疑接炸彈恐嚇 飛印度客機改道羅馬降落 意派軍機護航巴基斯坦俾路支省發生炸彈襲擊 至少10死6傷 官員：恐怖主義韓國執政黨總部遇炸彈威脅 警方派特種部隊搜查聖誕節｜教宗方濟各年度演講 批以色列空襲加沙殘酷