巴西警方拘2人　涉企圖炸彈襲擊Lady Gaga演唱會

巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro）政府為推動經濟，出資邀請美國天后Lady Gaga演出。巴西警方5月4日公布，與司法部合作搗破一宗針對Lady Gaga演唱會的炸彈襲擊圖謀，逮捕2名疑犯。



圖為2025年5月3日，Lady Gaga在巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro）的科帕卡巴納海灘（Copacabana Beach）舉行演唱會。（Reuters）

警方表示，該襲擊計劃由一個煽動仇恨言論，及鼓勵青少年極端化的組織策劃。該組織招募包括未成年人在內人士，唆使他們使用簡易炸藥和燃燒瓶實施襲擊。招募者以代表Lady Gaga粉絲的「Little Monsters」自稱。

里約熱內盧州警方提供的相關情報，然後展開調查。警方之後展開行動，在幾個州執行了10多項搜查令和扣押令，並以非法持有槍械的罪名，在南部逮捕一名男子。據稱，他是涉案組織的領導人。此外，警方也在里約熱內盧逮捕一名青少年，此人涉嫌存儲兒童色情內容。

根據里約熱內盧當局的數據，3日在當地科帕卡巴納海灘（Copacabana Beach）舉行的Lady Gaga演唱會，共吸引210萬人參加。