特朗普冀印巴交火盡快結束　古特雷斯促雙方保持克制

印度及巴基斯坦緊張局勢升級，印度軍方發聲明證實，印度軍方於當地5月7日證實，向巴基斯坦發動「辛多爾行動（暫譯）」（Operation Sindoor）以打擊恐怖分子設施，觸發巴基斯坦軍方反擊。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）則稱，對印度發起攻擊感可惜，指兩國已經戰鬥多年，甚至幾個世紀，「我只希望這件事盡快結束。」



印度國安顧問與魯比奧通電話

國務院發言人表示，局勢仍在不斷演變，正密切關注事態發展，暫未能作出具體評估。路透社引述印度大使館消息稱，印度國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）在行動後，曾與美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）通話 。

聯合國發言人稱，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）對印度跨越控制線和邊界，對巴基斯坦發起軍事行動深感憂慮，敦促雙方保持最大程度克制。