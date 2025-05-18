美國加州醫療機構外發生爆炸　至少1死多人受傷｜有片

英國媒體報道，美國加州棕櫚泉（Palm Springs）5月17日一架汽車發生爆炸，波及當地一間協助生育的診所，造成至少1死多人受傷。目前當地警方及消防人員已展開調查，棕櫚泉警方初步認為這是一宗「蓄意的暴力行為」（an intentional act of violence）。



網上流出美國加州棕櫚泉發生一宗爆炸事件，現場是一間協助生育的診所：

據路透社報道，當地警方正調查是否涉及汽車爆炸，其中一人指事件中至少有一人疑似死亡。目前警方尚未公布襲擊動機。

棕櫚泉市政府於社交平台撰文表示，爆炸發生於當地時間上午11時，市政府呼籲民眾避開北印第安峽谷大道（North Indian Canyon Drive）與東塔切瓦大道（East Tachevah Drive）一帶。

美國媒體在爆炸現場發回的畫面：

據報道，聯邦調查局（FBI）與美國菸酒槍炮及爆炸物管理局（Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives，ATF）的調查人員已趕赴現場調查爆炸的原因。

報道引述遭波及的診所負責人指，其辦公室遭到破壞，猶幸診所內無人傷亡，實驗室及冷藏的胚胎亦未受損。他指：「今天剛好沒有安排病人來診所求診，感謝上帝，所有員工都倖免於難。」