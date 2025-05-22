歐盟委員會：已對中國製輪胎啟動反傾銷調查

歐盟委員會（European Commission）5月22日表示，已經對中國生產的汽車和輕型貨車輪胎啟動反傾銷調查，以評估是否採取反傾銷措施。



路透社報導，這次調查是因應歐盟輪胎產業的投訴，並於本周三啟動調查，需要在調查發起之日起計14個月內結束。如果傾銷及其造成的損害暫時獲確定，則可以在8個月內實施臨時反傾銷措施。歐洲輪胎產業並指出，用於汽車和輕型貨車的輪胎正以不切實際的低價被「傾銷」或進口到歐洲。

歐盟委員會在一份聲明中表示：「假如調查證實，歐盟輪胎行業因中國傾銷進口產品而遭受損害或受到損害威脅，歐盟委員會可能對進口產品徵收反傾銷稅，前提是這符合歐盟的利益。」

歐洲輪胎產業並指出，用於汽車和輕型貨車的輪胎正以不切實際的低價被「傾銷」或進口到歐洲。圖為中國玲瓏輪胎。(網上圖片)

歐盟執委會發表聲明指出，輪胎產業聲稱其在14個歐盟成員國中直接僱用了7.5萬名員工，並且支撐了歐盟龐大的汽車產業。預計2024 年歐盟汽車和輕型貨車車輪胎市場的價值將超過 180 億歐元（約1,596億港元）。

目前，歐盟其實已經有對從中國進口的汽車和卡車輪胎採取相關反傾銷和反補貼措施。