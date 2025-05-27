沖繩駐日美軍4天4人鬧事被捕　分別涉醉駕、當眾裸露等非法行為

日本沖繩縣從5月23日起，一連4天內先後有4名駐日美軍因涉醉酒駕駛、公眾地方裸露、擅闖民居及肇事逃逸而被捕。日本內閣官房長官林芳正對此表示遺憾，要求美方防止類似事件再次發生，並嚴格執行紀律。沖繩縣知事則表示美軍犯案問題嚴重，令當地居民非常不安。



日本放送協會（NHK）26日報道，一名20歲的美國海軍陸戰隊士兵23日晚在北谷町的一條街道上裸露私處，警方以涉公共猥褻罪將其逮捕。

2024年4月5日，在日本首相岸田文雄將對美國進行國事訪問前夕，白宮外已裝置日本和美國國旗。（Reuters）

其後，一名26歲的美國海軍士官25日凌晨3時45分在沖繩市非法進入當地住戶的露台後，警方以涉擅闖民居為由將他逮捕。報道稱，警方到達現場後試圖對該美軍進行酒精測試，但遭後者拒絕。

在約7小時後，一名20歲美國海軍陸戰隊下士在那霸市發生車禍，造成一家4口包括2名兒童受傷。該士兵因肇事逃逸被捕，酒精測試測出其體內酒精含量為法定上限的2倍，警方正在調查他是否醉酒駕駛。

最後，一名23歲海軍陸戰隊下士26日凌晨2時駕駛汽車在路上蛇行遭警方攔下，警員靠近聞到酒味，而酒精測試也顯示，其體內酒精含量超出法定上限。

日本沖繩縣從2025年5月23日起，一連4天內先後有4名駐日美軍因涉醉酒駕駛、公眾地方裸露、擅闖民居及肇事逃逸而被捕。（NHK截圖）

林芳正26日下午在記者會上回應指這一系列事件令人遺憾，給當地居民帶來了極大的不安，日方已要求美軍加強紀律。

縣知事玉城丹尼則強調，除非日方能向美軍高層傳達這一問題的嚴峻性，緩和沖繩人民的焦慮情緒，否則局勢或無法得到控制。