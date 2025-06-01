PSG首奪歐聯　巴黎球迷慶祝變騷亂　最少81人被捕

法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG）5月31日在慕尼黑舉行的歐聯決賽以5比零大炒意甲球會國際米蘭（Inter Milan），奪得球會史上首個歐洲聯賽冠軍盃。大批PSG球迷賽後在巴黎慶祝時爆發騷亂，法國警方拘捕至少81人。



《衛報》6月1日報道，約4.8萬名PSG球迷湧到球會主場王子公園球場（Parc des Princes）觀賞賽事轉播，而地標凱旋門及香榭麗舍大道一帶的交通亦提早封閉，當局亦在市內部署大約5400名警力。

2025年5月31日，歐聯決賽於德國慕尼黑上演，巴黎聖日耳門以5:0擊敗國際米蘭，首次贏得歐聯冠軍後，球員們捧起冠軍獎杯慶祝。（Reuters）

而在比賽結束後，PSG球迷在球場附近慶祝，但在社交平台流傳的片段顯示，球迷區附近爆發警民衝突；警方在香榭麗舍大道則使用催淚氣體及胡椒噴霧驅散不法份子。另外球場一帶多個地方亦傳出火頭，亦有一輛汽車焚毀，消防部門疲於奔命。

當地傳媒指，至少81人被捕。法國內政部長霍塔尤（Bruno Retailleau）於社交平台發文，稱真正的PSG球迷就球隊的傑出表現感到興奮，惟有野蠻人湧到巴黎街頭犯案及挑釁執法部門。他已要求內政安全部隊積極回應有關不正行為，並全力支持警方保障大家安全。

PSG球迷慶祝球會首奪歐聯變警民衝突，有人在巴黎街頭向警方投擲煙花。（Reuters）

霍塔尤指，大家在慶祝的同時，仍無法擺脫對少數目無法紀暴徒野蠻行為的憂慮，形容情況無法忍受。

德國傳媒《圖片報》（Bild）提到，PSG和國米球迷賽前在慕尼黑一個火車站互相擲石，並走到路軌，導致列車服務受阻。

PSG出戰歐聯決賽前夕，巴黎警方在凱旋門一帶加強戒備。（Reuters）

今次並非首次有PSG相關的球迷騷亂，球會在5月7日的歐聯四強擊敗阿仙奴後，巴黎市內亦傳出騷動，導致47人被捕，另外有3人遭汽車撞傷。