耗時九年　印尼與歐盟自貿協定有望今年6月談成

印尼星期六（6月7日）表示，與歐盟已持續九年的自由貿易談判，預計可在2025年6月底前完成。



印尼經濟事務統籌部長艾爾朗加（Airlangga Hartarto）周五在比利時布魯塞爾與歐盟貿易專員塞夫科維奇（Maros Sefcovic）會面，過後在周六發表聲明說：「印尼和歐盟已同意解決懸而未決的問題，我們準備在2025年6月底前宣佈實質性談判的結束。」

過後在記者會上，艾爾朗加透露，印尼出口到歐盟的80%產品將獲得零關稅待遇，非關稅壁壘也將取消。印尼正積極推動鞋類、服裝、棕櫚油和漁業產品獲得歐盟給予更大的市場准入。

艾爾朗加也說，歐盟與印尼討論了在印尼市場銷售的產品須強制使用本地內容的規定、汽車工業、關鍵礦物貿易和投資設施等課題。

2025年4月3日，印尼雅加達，圖為一輛電單車駛過貨櫃碼頭。（Reuters）

印尼和歐盟此前曾在歐盟針對涉及森林砍伐的產品的貿易規則存在分歧，這些規則對印尼的棕櫚油可能造成影響。

艾爾朗加周六透露，上述歐盟規則不在雙方的自貿談判議程，但塞夫科維奇承諾將在森林砍伐課題上為印尼提供特殊待遇。不過艾爾朗加沒有說明細節。

歐盟駐印尼大使查比（Denis Chaibi）表示，談判正在進行中，將在有結果時詳細溝通。查比並沒有回應關於特殊待遇的提問。

根據歐盟的數據，歐盟是印尼的第五大貿易夥伴，雙方去年的貿易總額達到273億歐元（約2,433億港元）。2024年，歐盟對印尼出口總額為97億歐元（約864億港元），從印尼的進口額則為175億歐元。

艾爾朗加表示，自貿協定生效後三到四年內，印尼對歐盟的出口有望增加50%以上。

印尼官員致力加速自貿協定的談判，希望在應對美國關稅挑戰時推動出口多元化。

本文獲《聯合早報》授權轉載