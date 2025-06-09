美國「內戰」開始了。



當然，畢竟還不是兩支軍隊真刀真槍對干，所以加了引號。但毫無疑問，這是特朗普2.0時期，美國最激烈的一次街頭衝突。

繁華都市，現在儼然如中東戰區。

一方，是作為中央政權的特朗普政府；另一方，則是美國最大一個州加州政府。

大批國民警衛隊士兵，已經部署到加州；洛杉磯街頭，流血衝突在不斷發生。

按照特朗普的說法，現在要採取一切必要行動，「將洛杉磯從移民入侵中解放出來」。

請注意：解放。

洛杉磯亂了，亂的原因，也是公說公有理婆說婆有理。

周六，在加利福尼亞州派拉蒙與抗議者對峙期間，一枚煙花被扔向執法部門後爆炸。

加州政府就痛心疾首，暴亂的始作俑者，其實就是特朗普政府。

是特朗普政府故意挑釁，在加州大規模所謂搜捕非法移民，美國聯邦執法人員6日突襲洛杉磯至少7處地點，包括購物中心和工廠，當場逮捕44人。

這種不分青紅皂白的暴力行為，遭到當地居民的圍堵，繼而引發暴力對峙，衝突才逐漸燎原，最後一發而不可收拾。

洛杉磯女市長卡倫·巴斯6日發表聲明，對聯邦當局突擊行動表示強烈譴責。她說，移民為洛杉磯做出許多貢獻，執法人員的行動，「在我們的社區散播恐懼，破壞我們城市的基本安全原則」。

洛杉磯市議會15名成員中，有11人發表聯合聲明，譴責聯邦移民機構的行動，是「不可容忍的升級」。

但在特朗普政府看來，洛杉磯騷亂，完全是加州地方姑息的結果。

洛杉磯示威：美國移民及海關執法局（ICE）在加州洛杉磯大舉實施針對非法移民的執法行動期間爆發騷亂及警民衝突後，華府宣布向當地派出的國民警衛隊抵達洛杉磯市中心。（Reuters）

洛杉磯示威：美國移民及海關執法局（ICE）在加州洛杉磯大舉實施針對非法移民的執法行動期間爆發騷亂及警民衝突後，華府宣布向當地派出的國民警衛隊抵達洛杉磯市中心。（Reuters）

洛杉磯示威：美國移民及海關執法局（ICE）在加州洛杉磯大舉實施針對非法移民的執法行動期間爆發騷亂及警民衝突後，華府宣布向當地派出的國民警衛隊抵達洛杉磯市中心。（Reuters）

洛杉磯示威：美國移民及海關執法局（ICE）在加州洛杉磯大舉實施針對非法移民的執法行動期間爆發騷亂及警民衝突後，華府宣布向當地派出的國民警衛隊抵達洛杉磯市中心。（Reuters）

特朗普7日威脅，如果民主黨籍加州州長紐森和洛杉磯市長巴斯「不能履行職責，而所有人都知道他們無法做到，那麼聯邦政府將介入，解決騷亂和劫掠這個問題」。

他當天簽署行政令，向洛杉磯派遣2000名國民警衛隊人員。

周日，國民警衛隊部隊部署在洛杉磯市中心的聯邦監獄外。

特朗普一聲令下，國防部長赫格塞思更是加碼。

他在社交媒體警告，國防部正「立即動員」國民警衛隊前往洛杉磯，而且，「如果暴力持續，將動員現役海軍陸戰隊員，他們已經處於高度戒備狀態」。

被激怒的加州州長紐森，指責特朗普政府完全是在搞事。

「聯邦政府正在接管加州國民警衛隊，並在洛杉磯部署2000名士兵——不是因為執法力量不足，而是因為他們想要製造一場作秀……」紐森指出。

他更痛批：「國防部長現在威脅要動用現役海軍陸戰隊，在美國本土對抗自己的公民。這是瘋狂的行為。」

言下之意，街頭動亂，其實很容易就解決，是特朗普火上澆油，才導致現在愈演愈烈。

周六，執法人員在加利福尼亞州康普頓的一場抗議活動中站着。

「內戰」的背後，毫無疑問，是一個撕裂的美國。

必須看到，美國的黨派鬥爭，特朗普是共和黨，加州則是民主黨執政。

在移民等很多問題上，加州等藍州，與特朗普政府現在是針鋒相對。

美國是一個移民國家，特朗普和紐森祖上，其實都是移民。人口普查數據顯示，洛杉磯很大一部分人口，都來自墨西哥等拉美國家，或者是拉美人後裔。

即便是非法移民，很多在美國也是沾親帶故。事實上，很多非法移民，已成為美國社會的一部分，他們承擔了美國最累最苦報酬最低的工作。

特朗普大規模移民鎮壓行動，甚至波及合法居留者，包括一些擁有永久居留權的人，這自然遭到加州人的強烈反對。

一些本就對特朗普政府不滿的抗議者，也迅速合流，在紐約在美國很多城市舉行抗議，各種旗幟揮舞。

我看到，作為鄰國的墨西哥，也提出強烈抗議。

洛杉磯示威：美國移民及海關執法局（ICE）在加州洛杉磯大舉實施針對非法移民的執法行動期間爆發騷亂及警民衝突後，華府宣布向當地派出的國民警衛隊抵達洛杉磯市中心。（Reuters）

墨西哥總統辛鮑姆就譴責特朗普政府的鎮壓行動，稱沒有生活在那裏的墨西哥人，洛杉磯「就不會是現在的樣子」，「移民現象不是通過突襲或暴力來解決的，而是坐下來致力於全面的移民改革，考慮到邊境另一邊的所有墨西哥人。」

換句話說，移民問題，是美國作為移民國家的一個天然現象，需要有針對性策略性的改革，但特朗普卻渾然不顧，只是大棒揮舞，這不是解決問題，這是在激化矛盾。

加州是民主黨執政的州，特朗普早有不滿，正好借這個機會，給加州一個狠狠教訓。

此前他公開威脅，考慮「全面終止」對加州大學系統的聯邦撥款，這遭到紐森的公開抵制，稱特朗普敢這樣做，加州就拒絕繳納聯邦稅。

畢竟，加州是美國最大一個州，如果算作一個國家，加州甚至超過日本，排美國、中國、德國之後列世界第四，每年加州繳納的稅收，比聯邦撥款多了800多億美元。

經濟施壓不成，那就政治上打壓。

尤其特朗普這次下令2000名國民警衛隊去鎮壓，這也是自1965年整整60年來，美國總統第一次在沒有獲得州長請求情況下，主動派遣軍隊。

美國是一個聯邦制國家，全稱是「美利堅合眾國」，州本質上類似一個國家，特朗普的「越權」，更引起加州等地方的高度警惕。

很多人指責，特朗普明顯是在升級而不是平息事件，他非常輕率地訴諸武力，旨在剝奪州政府的權力，這將引發以後的憲政危機。

不少人更指責，如果特朗普真是為了平息暴亂，那他執政1.0時期，他的支持者「攻打國會山」，當時情況更加糟糕，甚至造成多人死傷，美國國會被佔領，但特朗普卻一言不發，更沒有第一時間派出軍隊。

所以，加州州長紐森一方面強烈譴責特朗普派遣軍隊激化矛盾，一方面也大聲疾呼，抗議者「保持和平」，「不要給當勞·特朗普他想要的東西」！

周六，在加利福尼亞州派拉蒙的一次示威活動中，一名抗議者與邊境巡邏隊人員對峙，街道上瀰漫着催淚瓦斯。

最後，怎麼看？

還是粗淺三點吧。

洛杉磯示威：美國移民及海關執法局（ICE）在加州洛杉磯大舉實施針對非法移民的執法行動期間爆發騷亂及警民衝突後，華府宣布向當地派出的國民警衛隊抵達洛杉磯市中心。（Reuters）

第一，這是美國更大規模「內戰」的預演。

冰凍三尺非一日之寒，洛杉磯亂了，但這是諸多問題累積後的一種集中爆發。

尤其要看到，這是對特朗普一系列嚴苛政策的一次大規模反彈，而且，這種反彈，已經從洛杉磯，向紐約，向很多美國城市擴散。

也不僅僅局限於移民問題。在洛杉磯暴亂中，一些人甚至舉起巴勒斯坦國旗，對美國縱容屠殺表達強烈憤慨。

要知道，特朗普2.0，才不到半年。

我有一種不祥的預感，接下來3年半，我們肯定將見證歷史，見證一系列更刺激的歷史。

周日，國民警衛隊士兵和國土安全部特工在洛杉磯大都會拘留中心外與示威者發生衝突。

第二，特朗普肯定也不是善茬。

洛杉磯情況確實很糟糕，以前經常發生的「零元購」，也確實遭人詬病。

治國理政是一種藝術，治病更講究對症下藥，特朗普看似猛藥去疴，但實際夾雜着政黨鬥爭的算計，尤其是動輒訴諸極端武力，帶來的一個嚴重後果，那就是撕裂！

美國政治的撕裂，美國社會的撕裂！

種族歧視、貧富矛盾、移民問題，等等等等，交織在一起，偌大的美國，有時可能都放不下一張安靜的書桌，還勢必將加大加州等藍州的離心傾向。

折騰吧，那就盡情折騰吧。不折騰個一佛出世二佛生天，那就不是特朗普了。

第三，美國軟實力遭遇毀滅性打擊。

美國最讓世界不得不佩服的，不只是硬實力，更是軟實力。

但過去不到半年，美國的種種亂象，讓美國國內雞飛狗跳，讓世界更是瞠目結舌。

美國仍舊是世界上最強大國家不假，但美國讓全世界哭笑不得背後，是美國軟實力的迅速坍塌。

美國還是燈塔嗎？美國還讓人嚮往嗎？美國還回得去嗎？

我記得，當年「攻打國會山」事件爆發後，有中東外交官就感慨說：如果美國看到美國正在對美國做的事情，美國一定會入侵美國，並從美國暴政下解放美國。

現在，類似的一幕又在上演了。

特朗普公然聲稱要解放洛杉磯。那美國現在是不是真該入侵美國，從美國暴政下解放美國呢？

本文獲微信公眾號「牛彈琴」授權轉載

