以色列襲伊朗　特朗普稱「非常好」：未來還有更多

以色列6月13日對伊朗發動猛烈攻勢,引來伊朗反擊後,美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)接受美媒採訪時,形容以色列對伊朗的攻擊「非常好」(excellent),又稱美方給伊朗機會,但對方沒有把握,他指伊朗未來遭受的攻擊還會更多。



美國廣播公司(ABC)報道,特朗普接受該電視台電話採訪時,被問到以色列對伊朗的襲擊,他稱「我認為這非常好」(I think it's been excellent)。

2025年6月12日,美國華盛頓,圖為特朗普在白宮簽署行政命令前發表講話。(Reuters)

特朗普指「我們給了他們(伊朗)機會,但他們沒有把握。他們遭受沉重打擊,非常沉重…… 未來還會有更多,更加多。(And there's more to come. A lot more.)」

他又被問到美國是否以任何方式參與這次襲擊時,特朗普回答指,不想對此發表評論。

促伊朗盡快與美國達核協議

他同日發文敦促伊朗盡快與美國就核問題達成協議,在社交網站發帖稱「我一次又一次給伊朗機會達成協議。我用最強烈的語氣告訴他們:就這麼做吧。」

特朗普在Truth Social稱,已給伊朗機會去「達成協議」,如今大限已至,他們「死定」。

特朗普:曾向伊朗發60天通牒

特朗普又在另一帖文指,「兩個月前,我向伊朗發出60天的最後通牒,要求他們達成協議。他們本來就該這麼做!今天是第61天。我告訴他們該怎麼做,但他們就是做不到。現在、或許,他們還有第2次機會!」