據新華社報道,當地時間6月16日下午,中國國家主席習近平在阿斯塔納總統府同哈薩克總統托卡耶夫(Kassym-Jomart Tokayev)舉行會談。



他又同托卡耶夫共同出席中哈兩國合作文本交換儀式。

習近平抵達阿斯塔納,哈薩克總統托卡耶夫接機(X@Press Office of the President of Kazakhstan)