伊朗以色列戰爭｜特朗普考慮㩒掣　追問幕僚鑽地彈能否摧毀核設施

伊朗與以色列的衝突不斷升級之際，有美國媒體報道，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的幕僚表示，特朗普近日一直在思考一個關鍵問題：如果美國加入以色列的戰爭，並投放大量巨型鑽地彈（Massive Ordnance Penetrator，MOP），他們到底能否徹底摧毀伊朗戒備最森嚴的地下核設施。報道指，特朗普對鑽地彈能否徹底摧毀位於福爾多（Fordo）的核濃縮廠存疑，是他現時按兵不動的主要原因。



據美媒Axios6月18日報道，如果特朗普選擇讓美軍參戰，幾乎肯定會派軍摧毀位於德黑蘭南部山區的福爾多濃縮鈾設施。

報道指，福爾多核設施是以色列的首要目標。惟以色列缺乏從空中摧毀該設施所需，重約14噸的巨型鑽地彈，以及運載這些鑽地彈的B-2轟炸機。而美國擁有上述這兩種武器，它們現時都部署在伊朗的飛行範圍之內。

網上有關鑽地彈的介紹：

以色列官員擔心，如果不趁這次戰事剷除福爾多的核設施，伊朗的核子計劃之後將死灰復燃。

特朗普18日被問到是否會摧毀福爾多核設施的時候不置可否，表示仍未有最終決定。

報道指，一位美國官員表示，特朗普私下曾專門問他的軍事顧問，巨型鑽地彈是否能夠徹底摧毀福爾多核設施。

網上有關鑽地彈擊中目標的影片截圖：

據這位官員稱，五角大樓的官員告訴特朗普，他們有信心計劃會成功。但目前尚不清楚特朗普是否完全相信他們的講法。

有美國現任和前任官員表示，巨型鑽地彈從未在實戰中使用，儘管它們在研發過程中經過了多次測試。

另一位美國高級官員指：「巨型鑽地彈會發揮作用。這不是作戰能力問題。我們具備作戰能力。但我們有一套完整的作戰計劃（針對可能的襲擊）。這不僅僅是投下一枚巨型鑽地彈就大功告成和宣布勝利。」

2025年6月12日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮簽署命令時回答傳媒問題。（Reuters）

這位官員強調：「我們的最終目標很簡單：伊朗無法擁有核武器。 對以色列人而言，情況可能有所不同。如果情況合理和有需要，我們願意進入當地（伊朗）；如果總統先生認為計劃合乎邏輯和有效，我們可以進行一場如外科手術般的精準打擊。」