煙麴菌｜致命真菌入侵美國多州　從內部吞噬人體免疫力弱人士高危

這種真菌通過空氣傳播(airbone),其微小孢子幾乎無法避免吸入,民眾吸入後可以引發嚴重的肺部感染麴菌病。 對於免疫力衰弱的患者,例如癌症患者、哮喘患者和愛滋病患者,更可能引發器官衰竭,甚至有生命危險。

2025年6月21日,英國媒體報道,一種被科學家形容能夠「從內部吞噬人體」的致命真菌煙麴菌(Aspergillus fumigatus),正在美國多個州份迅速傳播。有專家警告,隨着氣溫上升,這場公共衛生危機可能進一步惡化,尤其對免疫力弱的患病人群構成嚴重威脅。圖為煙麴菌。(網絡圖片)

據報道,美國南部現時多個州份最為高危, 由於其炎熱潮濕的氣候和頻繁的農業活動,佛羅里達州、路易斯安那州、德州、喬治亞州和加州已成為高風險地區。 與此同時,紐約、侯斯頓和洛杉磯等大城市,因人口稠密和基礎設施老舊,也面臨嚴峻的挑戰。

報道引述數據指,約有40萬感染煙麴菌的病例會發展成慢性肺部麴菌病。 而入侵性麴菌病雖然較為少見,惟致命性極高,可能從肺部擴散至大腦、心臟和腎臟。

有研究指,器官移植患者感染後的存活率只有59%,幹細胞移植患者的存活率更低見25%。 美國患上入侵性麴菌病的住院人數,從2000年至2013年每年增長約3%,2014年更錄得近15,000人次住院,醫療費用高達12億美元(約94億港元)

官員表示,麴菌病在美國不屬於需要通報的疾病,這代表政府無法實時追蹤感染、住院和死亡人數,因此很難發現。

醫生建議免疫系統較弱的人避免接觸土壤、花園和發霉的環境,出入多塵的地方時配戴口罩,並在醫院和家中保持空氣清潔。美國醫院據報已加強黴菌檢查和啟動抗真菌的內部指引。