煙麴菌｜致命真菌入侵美國多州　從內部吞噬人體免疫力弱人士高危

英國媒體報道，一種被科學家形容能夠「從內部吞噬人體」（eats you from the inside out）的致命真菌煙麴菌（Aspergillus fumigatus），正在美國多個州份迅速傳播。有專家警告，隨着氣溫上升，這場公共衛生危機可能進一步惡化，尤其對免疫力弱的患病人群構成嚴重威脅。



《每日郵報》6月16日報道，近日，一種被形容能夠「從內部吞噬人體」的致命真菌煙麴菌，正在美國國內多個州份迅速擴散。

這種真菌通過空氣傳播（airbone），其微小孢子幾乎無法避免吸入，民眾吸入後可以引發嚴重的肺部感染麴菌病。 對於免疫力衰弱的患者，例如癌症患者、哮喘患者和愛滋病患者，更可能引發器官衰竭，甚至有生命危險。

2025年6月21日，英國媒體報道，一種被科學家形容能夠「從內部吞噬人體」的致命真菌煙麴菌（Aspergillus fumigatus），正在美國多個州份迅速傳播。有專家警告，隨着氣溫上升，這場公共衛生危機可能進一步惡化，尤其對免疫力弱的患病人群構成嚴重威脅。圖為煙麴菌。（網絡圖片）

據報道，美國南部現時多個州份最為高危， 由於其炎熱潮濕的氣候和頻繁的農業活動，佛羅里達州、路易斯安那州、德州、喬治亞州和加州已成為高風險地區。 與此同時，紐約、侯斯頓和洛杉磯等大城市，因人口稠密和基礎設施老舊，也面臨嚴峻的挑戰。

報道引述數據指，約有40萬感染煙麴菌的病例會發展成慢性肺部麴菌病。 而入侵性麴菌病雖然較為少見，惟致命性極高，可能從肺部擴散至大腦、心臟和腎臟。

有研究指，器官移植患者感染後的存活率只有59%，幹細胞移植患者的存活率更低見25%。 美國患上入侵性麴菌病的住院人數，從2000年至2013年每年增長約3%，2014年更錄得近15,000人次住院，醫療費用高達12億美元（約94億港元）

2025年6月21日，英國媒體報道，一種被科學家形容能夠「從內部吞噬人體」的致命真菌煙麴菌（Aspergillus fumigatus），正在美國多個州份迅速傳播。有專家警告，隨着氣溫上升，這場公共衛生危機可能進一步惡化，尤其對免疫力弱的患病人群構成嚴重威脅。（網絡圖片）

官員表示，麴菌病在美國不屬於需要通報的疾病，這代表政府無法實時追蹤感染、住院和死亡人數，因此很難發現。

醫生建議免疫系統較弱的人避免接觸土壤、花園和發霉的環境，出入多塵的地方時配戴口罩，並在醫院和家中保持空氣清潔。美國醫院據報已加強黴菌檢查和啟動抗真菌的內部指引。