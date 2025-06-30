美國底特律下起現金雨　逝世商人兒子按遺願讓父親與社區最後道別

美國底特律（Detroit）一名商人逝世後，他的家人以獨特的方式來紀念他。周五（27日），一架直升機在底特律東區上空大撒現金，以此向以慷慨著稱的、受人愛戴的社區成員托馬斯（Darrell Thomas）致敬。



托馬斯，被大家稱為「Plant」。他的兒子Smoke和Jonte組織了這次活動。Smoke稱，這是父親留給他所熱愛社區的最後祝福。

當地傳媒報道指，現場沒有發生混亂，每個人都能撿到一點錢，這一情景真的很美麗。

美國底特律（Detroit）一名商人逝世後，他的家人以獨特的方式來紀念他。周五（27日），一架直升機在底特律東區上空大撒現金，以此向以慷慨著稱的、受人愛戴的社區成員托馬斯（Darrell Thomas）致敬。（影片截圖）

美國底特律（Detroit）一名商人逝世後，他的家人以獨特的方式來紀念他。周五（27日），一架直升機在底特律東區上空大撒現金，以此向以慷慨著稱的、受人愛戴的社區成員托馬斯（Darrell Thomas）致敬。（影片截圖）

美國底特律（Detroit）一名商人逝世後，他的家人以獨特的方式來紀念他。周五（27日），一架直升機在底特律東區上空大撒現金，以此向以慷慨著稱的、受人愛戴的社區成員托馬斯（Darrell Thomas）致敬。（影片截圖）

美國底特律（Detroit）一名商人逝世後，他的家人以獨特的方式來紀念他。周五（27日），一架直升機在底特律東區上空大撒現金，以此向以慷慨著稱的、受人愛戴的社區成員托馬斯（Darrell Thomas）致敬。（影片截圖）

美國底特律（Detroit）一名商人逝世後，他的家人以獨特的方式來紀念他。周五（27日），一架直升機在底特律東區上空大撒現金，以此向以慷慨著稱的、受人愛戴的社區成員托馬斯（Darrell Thomas）致敬。（影片截圖）

美國底特律（Detroit）一名商人逝世後，他的家人以獨特的方式來紀念他。周五（27日），一架直升機在底特律東區上空大撒現金，以此向以慷慨著稱的、受人愛戴的社區成員托馬斯（Darrell Thomas）致敬。（影片截圖）

周五下午1時27分，在托馬斯經營的洗車店「展廳光澤快捷服務（Show Room Shine Express）」上方，直升機盤旋一陣後撒下5,000美元與大量玫瑰花瓣。

托馬斯的姪女Crystal Perry稱：「這是他對社區的愛的最後表達，因為他是一位樂於奉獻的人」。