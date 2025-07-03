畫得「太後生」？特朗普嫌棄州議會大樓肖像　改掛「眉頭緊鎖照」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月曾要求科羅拉多州議會大樓（Colorado State Capitol）撤下其肖像畫，批評畫作故意扭曲、醜化其形象。美媒報道，這副把總統繪得「太年輕」的肖像畫，近日已被州議會撤下，改換成由白宮提供的新畫，該版本的特朗普面部微微朝下、似乎眉頭緊鎖，與他在1月拍攝的就任肖像照如出一轍。特朗普也對新畫像表示滿意。



特朗普7月1日在社交平台Truth Social上發文：「感謝極具才華的藝術家Vanessa Horabuena，以及偉大的科羅拉多人民。新畫像現在已掛在州議會大廈展示！」

《紐約時報》指出，創作新畫的Vanessa Horabuena是來自亞利桑那州的基督教崇拜藝術家，這副新畫陳列在丹佛（Denver）的科羅拉多州議會大樓。

報道形容，舊肖像畫是「更年輕版的」特朗普（a much younger version of Trump），和前總統克林頓（Bill Clinton）、小布殊（George W. Bush）以及奧巴馬（Barack Obama）的肖像掛在一起。儘管它已經展出了6年，特朗普卻一直在社交媒體上批評這幅畫，並於3月要求議會將其撤下。

特朗普當時憤怒地表示：「沒有人喜歡自己的醜照或醜畫，但科羅拉多州州長在州議會大樓掛着、和歷任總統一起的這畫像卻被故意扭曲，甚至達到我可能從未見過的程度。」

他還批評，創作這系列總統肖像的藝術家博德曼（Sarah Boardman），他說：「這位藝術家也畫過奧巴馬總統，他看起來很棒，但我的那張畫實在是糟糕透頂。她肯定是年紀大了，才華也跟着消失了。」