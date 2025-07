《神奇4俠》「末日博士」Julian McMahon逝世　不敵癌症終年56歲

澳洲已故前總理麥瑪翰(William McMahon)之子、曾在Marvel電影《神奇4俠》(Fantastic Four)出演反派「末日博士」(Doctor Doom)、並因主演劇集《凹/凸容醫》(Nip/Tuck)獲2005年金球獎視帝提名的澳洲男星祖利安·麥馬漢(Julian McMahon),7月2日在美國佛羅里達州克利爾沃特(Clearwater)因癌症逝世,終年56歲,遺下妻子和一女兒。



荷里活媒體Deadline周五引述祖利安的妻子凱莉(Kelly McMahon)的聲明表示:「我懷着一顆坦誠的心,向全世界宣布,我摯愛的丈夫祖利安在與癌症頑強抗爭後,於本週安詳離世。」

《凹/凸容醫》劇組亦在社交平台Facebook發布聲明,證實這位前主演的死訊。

祖利安於1968年7月27日出生於悉尼,是澳洲前總理麥瑪翰和夫人Sonia 的兒子。他以模特兒身份開始職業生涯,隨後轉行做演員,處女作是1989年播出的澳洲日間肥皂劇《The Power, the Passion》,之後因出演美國電視劇《聖女魔咒》(Charmed)而走紅。

他首次擔任主角是在《凹/凸容醫》中扮演整容醫生蔡奇俊(Christian Troy),並憑藉此角色獲得了金球獎提名。該劇於2003年至2010年間播出了六季,並獲得了18項艾美獎提名,最終榮獲最佳特殊化妝獎。

隨後,祖利安在2005年的漫威電影《神奇4俠》,及其2007年續集《神奇4俠:銀魔現身》(Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer)中飾演反派「末日博士」。

祖利安還和妻子凱莉育有一女麥迪(Madison "Maddy" McMahon)。