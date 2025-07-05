《神奇4俠》「末日博士」Julian McMahon逝世　不敵癌症終年56歲

澳洲已故前總理麥瑪翰（William McMahon）之子、曾在Marvel電影《神奇4俠》（Fantastic Four）出演反派「末日博士」（Doctor Doom）、並因主演劇集《凹/凸容醫》（Nip/Tuck）獲2005年金球獎視帝提名的澳洲男星祖利安·麥馬漢（Julian McMahon），7月2日在美國佛羅里達州克利爾沃特（Clearwater）因癌症逝世，終年56歲，遺下妻子和一女兒。



荷里活媒體Deadline周五引述祖利安的妻子凱莉（Kelly McMahon）的聲明表示：「我懷着一顆坦誠的心，向全世界宣布，我摯愛的丈夫祖利安在與癌症頑強抗爭後，於本週安詳離世。」

《凹/凸容醫》劇組亦在社交平台Facebook發布聲明，證實這位前主演的死訊。

祖利安於1968年7月27日出生於悉尼，是澳洲前總理麥瑪翰和夫人Sonia 的兒子。他以模特兒身份開始職業生涯，隨後轉行做演員，處女作是1989年播出的澳洲日間肥皂劇《The Power, the Passion》，之後因出演美國電視劇《聖女魔咒》（Charmed）而走紅。

他首次擔任主角是在《凹/凸容醫》中扮演整容醫生蔡奇俊（Christian Troy），並憑藉此角色獲得了金球獎提名。該劇於2003年至2010年間播出了六季，並獲得了18項艾美獎提名，最終榮獲最佳特殊化妝獎。

隨後，祖利安在2005年的漫威電影《神奇4俠》，及其2007年續集《神奇4俠：銀魔現身》（Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer）中飾演反派「末日博士」。

祖利安還和妻子凱莉育有一女麥迪（Madison "Maddy" McMahon）。