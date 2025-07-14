特朗普：俄羅斯若50天內不與烏達和平協議　將被加徵100%關稅

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月14日與到訪華府的北約（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）會面，重點討論俄烏戰爭問題。特朗普直言，對俄羅斯「非常非常不滿意」，並對俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）感到失望。他警告，如果俄羅斯不能在50天內與烏克蘭達成停火協議，將被徵收100%的「非常嚴厲」關稅。



特朗普表示，美國將向北約提供數十億美元的軍事裝備，烏克蘭將從北約取得軍事裝備，而武器可能在數日內交付北約。但他強調，美國將進行製造，但不會負責付錢，北約將為此埋單。他希望烏克蘭做該國必須做的事，強調烏克蘭必須繼續尋求和平協議。

特朗普批評，俄羅斯正徹底摧毀烏克蘭的電力基礎設施，如果繼續空談，導彈將襲擊基輔並造成人員傷亡。他警告，達成協議的50天期限非常短暫，稱這是實現和平的一個機會，相信呂特將確保烏克蘭希望達成協議。他表示，其政府可以在沒有參議院批準的情況下，對俄羅斯實施100%的「二級關稅」。

呂特表示，烏克蘭希望達成和平協議，北約將繼續致力於推動，歐洲國家將在武器供應方面「加大力度」，各國將迅速將裝備運入烏克蘭。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）同日表示，在基輔與美國的俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg）進行了「富有成效」的對話。