紐約金鍊男遭診所磁力共振儀吸入喪生　遺孀憶述事件

美國一名61歲男子7月16日在紐約長島一間醫療中心內遇致命意外，他當時佩戴金屬頸鏈闖入磁力共振室（MRI），遭正在運行的機器吸入，最終傷重不治。其遺孀憶述事件，指自己叫丈夫協助而釀成悲劇。



天空新聞（Sky News）7月21日報道，死者麥阿里士打（Keith McAllister）的妻子Adrienne接受美媒訪問，指事發前自己正接受定期腿部磁力共振掃瞄。她叫丈夫入來扶自己起身，對方隨即入內，但沒有取走掛於頸部、重9公斤用於健身的金屬鏈，結果遭機器吸入，全身變得軟弱無力，倒在她的懷中。

圖為死者Keith McAllister與妻子Adrienne。（網上圖片）

Adrienne稱，過往接受同類檢查時，丈夫都會在檢查接近結束時進入房間協助自己，一直都沒有問題。而在今次意外，丈夫從磁力共振儀獲救後，出現多次心臟病發。警方指他送院時危殆，惟最終返魂乏術。

根據安全守則，人們不應攜帶任何金屬物品進入磁力共振室。病人通常需要在進入磁力共振室前更換衣服，並接受有關體內植入物品或金屬的身體檢查。

2025年7月19日，美國紐約，圖為事發地長島的一間醫療中心。（X@JohnCremeansX）

報道引述全國廣播公司（NBC）指，磁力共振儀雖甚少發生意外，惟致命率高。例如在2001年，紐約一名6歲男童接受MRI檢查時，遭機器巨大磁場吸入的一個氧氣樽擊中身亡。