法國南部爆近80年來最嚴重山火 燒毀1.6萬公頃土地 規模超巴黎
撰文：劉耀洋
法國南部奧德省（Aude）自8月5日起發生山火，火勢迅速蔓延並演變成該國近80年來規模最大的山火。迄今已有逾1.6萬公頃的森林和村莊被燒毀，火場面積甚至超過首都巴黎。火勢蔓延速度於7日有所減弱，但仍未得到控制。
路透社7日報道，山火發生的地區經歷了數月的乾旱，強風和乾燥的環境導致火災蔓延速度異常快。
為了控制山火，當局已在奧德省部署超過2000名消防員和500架消防車。當地官員表示，隨着風向的改變，山火蔓延速度正逐漸減緩，但火勢仍屬於活躍的狀態。
報道稱，山火至今造成1人死亡，另有13人受傷，其中兩人危殆。山火也導致數十座房屋被燒毀，約2,000名居民和度假者被迫撤離。
法國生態部長帕尼耶-呂納謝（Agnes Pannier-Runacher）表示，這是法國自1949年以來經歷的最大火災，並指山火是由氣候變遷和地區乾旱所造成。
