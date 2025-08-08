加沙陷飢荒糧食極短缺　可耕農田僅剩1.5%　一小袋糖售價逾1300元

以色列繼續圍攻加沙，內閣甚至批准全面接管加沙，據聯合國8月6日發布的數據指，加沙面臨的人道危機愈加嚴峻，可耕農田面積僅剩1.5%，較4月時的4%還要進一步下降。



根據聯合國所指，加沙地帶逾86%耕地已遭破壞，另有12.4%耕地雖然未受損，但地理位置屬於難以進入的耕地。

加沙可耕地面積在4月時已僅為4%，如今進一步降低，聯合國糧食及農業組織稱，此顯示以色列自3月初對加沙開始全面封鎖以來，除了嚴重限制援助進入加沙，還以農田為目標，目前該地有200萬飢餓人口。

在加沙，與飢餓相關的死亡病例不斷上升，加沙地帶衛生部門8月6日稱，過去24小時內新增5宗營養不良相關死亡個案，累計死亡人數近200人，其中約半數為兒童。

2025年8月6日，加沙居民爭相拿取空投的物資（Getty）

一小袋糖逾1300港元

聯合國新聞指，以色列只允許少量載有物資的貨車進入加沙，該些物資包括大米、糖和食用油。糖依然是加沙市場上價格極高的商品之一，一小袋2盎司（2-ounce，即約57克）糖售價高達約170美元（約1326港元）。

報道指，雞蛋、禽類和肉類已從市場消失，許多家庭只能依靠豆類和麵包維持基本生活。