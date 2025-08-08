歐盟高官：以色列在加沙的作為　看起來非常像「種族滅絕」

「我們看到的是一個特定族群被當作目標，被殺害並被迫餓死。加沙地帶正在發生的饑荒、人員流離失所以及殺戮事件，看起來非常像種族滅絕。」



當地時間8月7日，歐盟委員會執行副主席、競爭事務專員里貝拉（Teresa Ribera）在接受採訪時發表上述看法。

2025年7月14日，歐盟委員會負責廉潔、公正和競爭性轉型的執行副主席里貝拉（Teresa Ribera）在北京釣魚台國賓館會見中國國務院副總理丁薛祥（不在此圖中）。（Reuters）

美國政治新聞網歐洲版（Politico EU）指出，這是自本輪巴以衝突爆發以來，歐盟對以色列發出的最強烈的譴責之一。

據路透社介紹，里貝拉的級別僅次於歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen），是歐盟委員會「二號人物」。

據美國政治新聞網歐洲版報道，當地時間8月7日，里貝拉在接受該媒體採訪時說：「我們看到的是一個特定族群被當作目標，被殺害並被迫餓死。一個特定族群受到限制，沒有住房——被摧毀了，沒有食物、水或藥品——被禁止進入，甚至當他們試圖獲得人道主義援助時也受到轟炸和射擊。人性缺失，且不允許有任何證人。」

在以色列圍堵及蓄意阻礙下，加沙糧食嚴重不足。2025年8月4日，在尤尼斯，巴勒斯坦婦女等待慈善廚房分發食物。（Reuters）

她總結道：「如果這不是種族滅絕，它看起來也非常像用來表達其含義的定義。」

報道稱，以色列當局未對此作出回應。此前，以色列一再否認種族滅絕的指控，其政府堅稱這是一場自衛戰爭。

路透社指出，里貝拉的上述表態比歐盟委員會更進一步，歐盟委員會指責以色列在加沙侵犯人權，但沒有指責以進行種族滅絕。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）據報傾向擴大以軍在加沙地帶的軍事行動，並控制整個加沙地帶。（Reuters）

里貝拉7日在接受採訪時說，歐盟應該考慮暫停《歐盟-以色列聯繫國協議》。據悉，該協議是雙方貿易和經濟關係的基礎。

為此，她建議反對針對以色列採取措施的國家放棄對歐盟行動的投票，以表達態度，同時允許多數國家迅速通過這些行動。

她指出，暫停《歐盟-以色列聯繫國協議》或其他措施需要歐盟內部一致同意，但如果以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）採取行動全面控制加沙，國際社會和個別國家「應該採取措施推動其重新遵守規定」。

2025年7月23日，以色列總理內塔尼亞胡在耶路撒冷出席以色列議會全體會議討論。（Reuters）

「以色列當局的言行遠遠超出了國際法的限制。」里貝拉補充說。

據悉，由於對加沙的苦難感到震驚，英法兩國最近正推動承認巴勒斯坦國。

里貝拉認為，單靠這項措施遠遠不夠，「承認，是向前邁出的良好一步，但這還不足以建立和平、穩定和尊重。看來需要國際社會深入、長期的參與。」

她指出，政治決策的進一步停滯不僅意味着巴勒斯坦人「繼續在難以忍受的條件下受苦和死亡」，還將侵蝕歐盟的道德和政治基礎。

加沙地帶在經歷逾一年半的以色列報復式軍事行動洗禮後，已彷如人間煉獄。（Reuters）

「我們需要表明，歐盟不僅僅是一個機構，而是一個政治和道德事業，有勇氣在人類生命處於危險中時作出反應。」里貝拉說。

路透社7日援引巴勒斯坦衛生部門的消息稱，以色列的軍事行動摧毀了加沙，造成超過6.1萬人死亡，其中大部分是平民。

另據阿納多盧通訊社（Anadolu Ajansı）報道，當地時間7日，世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，今年截至目前加沙地帶已有99人死於營養不良，其中包括29名5歲以下的兒童，並且統計數據可能低於實際死亡人數。

譚德塞指出，7月，加沙地帶約1.2萬5歲以下兒童被確認患有急性營養不良，為有記錄以來最高的月度數據。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

