Google要求向海外伺服器輸出地圖數據　韓國推遲決定

韓國交通部8月8日宣布，推遲原定在11日決定是否接受由科技巨頭Google提出、將當地的地圖數據輸出至外國伺服器的要求。



路透社報道，美韓7月底達成貿易協議後，兩國領袖着手籌備峰會。而韓國的地圖數據輸出問題一直在貿易談判期間遭華府視為非貿易壁壘。

2025年5月15日，韓國濟州島亞太經合組織（APEC）貿易部長會議開幕式前，韓國產業通商資源部長官鄭仁教（右）與美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer，左）合影。（Reuters）

Google多年來向韓國提出開放地圖數據，以助向全球用戶開放實時導航，但遭首爾方面以國家安全為由拒絕。不過Google認為要求的地圖數據已通過安全審視，並移除敏感地點，指有關數據與當地競爭者所使用的相同；Google同時承諾，假如當局要求，將會在衛星圖片遮蓋任何敏感建築。

不過Goggle的要求一直遭韓國的業界反對，代表當地2600間企業的韓國空間資訊、測量與地圖協會（Kasm）指，在受訪的239個會員企業中，9成都以憂慮Google可能壟斷市場為由，要求韓國政府駁回Google的申請。

Google Maps雖然在全球各地大行其道，惟在韓國則差不多無用武之地。因此大家在韓國時都要改用Naver Maps。

有意見認為，假如韓國政府批准Google的要求，或為包括中國在內的企業立下先例。

目前韓國與朝鮮及中國都是少數限制Google Maps正常運作的國家，當地的數碼生態主要由Naver及Kakao等當地企業控制；而韓國政府曾向Google提出替代方案，建議Google在當地建立數據中心，換取獲得與本土競爭者一樣的詳細地圖數據，惟此舉始終無法解決Google在全球各地伺服器處理數據的問題。