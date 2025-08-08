蘋果加碼投資美國金額至4.68萬億元：與10企合作擴大「美國製造」

在特朗普（Donald Trump）政府推動下，蘋果公司（Apple Inc.）8月7日宣告加碼投資美國的金額，在未來4年共投資6000億美元（約4.68萬億港元）。蘋果將與康寧（Corning）、三星、台積電等多達10間企業合作，擴大「美國製造」，包括投放25億美元到玻璃供應廠康寧，以實現全球銷售的iPhone和Apple Watch蓋板玻璃（cover glass）首次100%在美國製造。



蘋果本來已承諾在未來4年投資美國5000億美元（約3.9萬億港元），至8月7日宣告提升至6000億美元（約4.68萬億港元）。行政總裁庫克（Tim Cook）前往白宮，與特朗普一起公布消息。

這間大型科企指，蘋果正與供應商合作，透過新的美國製造計劃（American Manufacturing Program）加速美國製造業的發展。

2025年5月23日，美國紐約，圖為在第五大道蘋果商店內展示的iPhone。（Reuters）

首批合作夥伴包括康寧、光學材料商高意（Coherent）、矽片供應商GlobalWafers America，還有多間半導體企業Applied Materials、德州儀器（Texas Instruments）、三星、GlobalFoundries、Amkor和博通。

據蘋果所述，重點包括擴大與長期夥伴康寧公司的合作關係，將玻璃生產線遷至肯塔基州一家工廠，此意味未來全球售出的每一部iPhone和Apple Watch，都將採用肯塔基州製造的蓋板玻璃。

蘋果並強調，7月時已承諾購買美企MP Materials開發的美國製造稀土磁鐵。

2025年8月6日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室發表講話，圖為蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）送贈的玻璃雕像。（Getty）

這間公司稱，也會擴充端對端的美國矽片供應鏈（End-to-End American Silicon Supply Chain），供應鏈預計在2025年為蘋果產品生產逾190億塊晶片，其中包括位於亞利桑那州的台積電（TSMC）工廠。