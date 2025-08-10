特朗普簽行政令推另類資產入養老金計劃 允許投資加密及私募產品
撰文：張涵語
出版：更新：
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月7日簽署一項行政命令，旨在讓包括私募股權、加密貨幣以及房地產等「另類資產」納入401(k)及相關的員工退休計劃中。目前，這類帳戶總共持有約12.2萬億美元的退休儲蓄。
《華爾街日報》（WSJ）報道，該行政命令要求負責監管退休計劃的勞工部，重新評估其針對另類投資的受託責任指引，並釐清在提供包含另類資產的基金時，應遵循的正確流程。
在美國退休計劃投資選項中，加密貨幣仍很少見。私募股權投資則涉及非公開交易，退休計劃投資者也不容易接觸到。對另類資產的接納是現屆美國政府做出的重大轉變，拜登（Joe Biden）政府曾就加密貨幣投資的風險發出警告，而特朗普政府近期又撤銷了這項警告。
根據美國管理退休帳戶的基本法律——《僱員退休收入保障法》（Employee Retirement Income Security Act，ERISA），該法案要求受託人，即受託管理退休計劃的僱主或計劃管理者，必須完全以僱員的最佳利益行事，其中包括選擇審慎的投資方案。
法律專家表示，若果有更多僱主開始涉足另類資產投資，政府就將需要進行更嚴格的審查，因為許多另類投資往往較爲不透明。
勞工部長德雷默（Lori Chavez-DeRemer）則對特朗普該項行政令表示讚賞，並指勞工部希望確保計劃參與者更容易獲得另類資產投資。
