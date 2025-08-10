特朗普簽行政令推另類資產入養老金計劃　允許投資加密及私募產品

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月7日簽署一項行政命令，旨在讓包括私募股權、加密貨幣以及房地產等「另類資產」納入401(k)及相關的員工退休計劃中。目前，這類帳戶總共持有約12.2萬億美元的退休儲蓄。



《華爾街日報》（WSJ）報道，該行政命令要求負責監管退休計劃的勞工部，重新評估其針對另類投資的受託責任指引，並釐清在提供包含另類資產的基金時，應遵循的正確流程。

2025年7月18日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮簽署「天才法案」（Genius Act）前發表講話，該法案將為穩定幣加密貨幣制定監管框架，並擴大對該行業的監管。（Reuters）

在美國退休計劃投資選項中，加密貨幣仍很少見。私募股權投資則涉及非公開交易，退休計劃投資者也不容易接觸到。對另類資產的接納是現屆美國政府做出的重大轉變，拜登（Joe Biden）政府曾就加密貨幣投資的風險發出警告，而特朗普政府近期又撤銷了這項警告。

根據美國管理退休帳戶的基本法律——《僱員退休收入保障法》（Employee Retirement Income Security Act，ERISA），該法案要求受託人，即受託管理退休計劃的僱主或計劃管理者，必須完全以僱員的最佳利益行事，其中包括選擇審慎的投資方案。

2025年5月22日，全球頭220位「特朗普幣」（$TRUMP）投資者將在華盛頓郊外舉行的一場私人晚宴中獲得與美國總統特朗普（Donald Trump）近距離接觸的機會。民主黨人批評指，這場活動引發有關外國勢力介入、國家安全以及特朗普透過發行加密貨幣獲取利益造成貪腐的憂慮。（特朗普幣官網）

法律專家表示，若果有更多僱主開始涉足另類資產投資，政府就將需要進行更嚴格的審查，因為許多另類投資往往較爲不透明。

勞工部長德雷默（Lori Chavez-DeRemer）則對特朗普該項行政令表示讚賞，並指勞工部希望確保計劃參與者更容易獲得另類資產投資。