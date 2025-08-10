特朗普對美國聯儲局的改造開始　「獨立城牆」敲開裂縫 ｜ 點經

特朗普一定要拔掉眼中釘——任期將於明年5月才結束的美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）。過去幾個月，特朗普持續施壓鮑威爾，要求其儘快降息，要求其辭職。據悉，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）正牽頭尋找鮑威爾的繼任者。據報道，候選人名單已經擴大，目前已有約10人競選聯儲主席之位。特朗普上週表示，他已將名單縮小到四人。



日前，特朗普在社交媒體平台上宣布將提名白宮經濟顧問委員會主席米蘭（Stephen Miran）進入聯儲局理事會，接替8月1日宣布提前辭職的庫格勒（Adriana Kugler）。米蘭毫無疑問是特朗普心腹。更是對聯儲局發起了猛烈批評，毫不避諱地直指聯儲局存在「群體思維」問題，也認為，聯儲局的獨立性本身就值得懷疑，他在《美聯儲不像看起來那麼獨立》文章中指出：「財政與貨幣政策之間的牆壁已經部分破裂，央行的獨立性被誇大了。」他認為，聯儲局從未真正與政府其他部門相隔絕。

圖為2025年4月23日，白宮經濟顧問委員會主席米蘭（Stephen Miran）出席Semafor世界經濟高峰會並發表演講。 （Getty Images）

米蘭主張對聯儲局進行大幅改革，主要措施包括：讓所有美國聯邦公開市場委員會成員（包括地區聯儲主席）在每次會議上都有投票權；賦予各州州長對地方聯儲主席任命的控制權；將聯儲局理事任期從14年壓縮至8年，允許總統任意解除理事職務，並將美聯儲預算改由國會撥款控制；禁止美聯儲理事會成員在任期結束後四年內進入行政部門任職。徹底剝離貨幣政策與銀行監管職能，取消美聯儲理事會對銀行的監管權，以防止非貨幣政策目標「干擾」利率決策。這些建議突破了聯儲局現有運行框架，將使美聯儲更直接地受制於政府的政治干預。當讓，毫無疑問，特朗普看着開心壞了。

距離庫格勒理事提前離任僅一週，特朗普便閃電般敲定接替人選，充分說明他對美聯儲人事佈局的迫切。特朗普提名親信擔任完整任期的理事，一方面即將召開的9月議息會議產生重大影響，另一方面，同時也能為新任主席的人選留足空間。

圖為2025年7月30日，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在議息會議後主持記者會。（Reuters）

米蘭對聯儲局改革的政策主張較為激進，這一提名將帶來的影響要分三個層面看。

首先，短期市場波動加劇。市場預計米蘭將強化「鴿派」陣營力量，與美聯儲金融監管副主席鮑曼（Michelle Bowman）和理事沃勒（Christopher Waller）形成「降息三角」，迫使聯儲局提前降息。聯邦基金利率期貨顯示，市場對美聯儲9月降息25基點的預期飆升至90%以上。且，2025年剩餘的三次議息會議可能出現明顯的政策轉向，但降息並非沒有阻力，聯儲內部仍有不少官員堅持「通脹未穩」。而聯儲局內部分歧可能導致聯儲對是否降息更難達成共識，進而加劇股市、債市的短期波動。

中期來看，鮑威爾繼任者浮出水面。目前潛在候選人包括：現任理事沃勒（堅定降息派）、前理事沃什（Kevin Warsh），曾批評美聯儲「反應遲緩」）、國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）（特朗普核心經濟顧問）。而此時米蘭的空降很可能為這場「繼位戰」拉開序幕。如果米蘭在臨時任期內展現出對特朗普政策的執行力，也不排除他被提拔為長期理事，甚至有機會參與主席的競爭。特朗普若想讓外部人選擔任主席，則需等到2026年1月米蘭的臨時任期結束後，再提名新的長期理事，這意味着未來一段時間，聯儲局內部「權力的遊戲」將持續升溫。

2025年5月9日，前聯儲局理事沃什（Kevin Warsh）在史丹福大學胡佛研究所的貨幣政策會議上發表演說。 （Reuters）

長期看，聯儲局獨立性遭遇挑戰。美國聯儲局成立百年來，「政治中立」是其維持市場信心的基石。但特朗普的一系列操作正在動搖這一基礎：從公開辱罵鮑威爾，到提名主張「總統控制美聯儲」的米蘭，再到干預勞工統計局數據，這些行為已引發國際金融機構警惕。野村證券外匯策略師宮入雄介指出：「對美聯儲獨立性減弱的擔憂自然會導致美元拋售壓力。」歷史經驗也表明，央行獨立性受損往往會引發高通脹。20世紀70年代美國「滯脹」時期，正是美聯儲受政治壓力頻繁降息，最終導致通脹失控。

2025年7月24日，美國總統特朗普（Donald Trump）到正進行翻修的聯儲局視察，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）同行。（Reuters）

雖然聯儲局的制度韌性仍在，參議院可能對米蘭的任命提出質疑，美聯儲內部的「元老派」也會抵制特朗普的強勢干預，但不可否認的是，特朗普的這次人事佈局已經在聯儲局的「獨立性城牆」 上敲開了一道裂縫。