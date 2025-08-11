韓國再現虛假炸彈威脅　光州警方疏散百貨公司

韓國近期連連發生炸彈恐嚇事件，光州警方8月11日接到報案稱一間百貨商店被放置有炸彈，惟該百貨公司經查證後並不存在。



綜合韓媒報道，警方指當日上午9時30分接到報案，稱光州西區一間樂天百貨商店有人安放炸彈，惟該區域並無樂天百貨。警方隨後派遣特種部隊搜查西區的新世界百貨以及樂天百貨一間位於東區的分店，但未發現炸彈，證實為虛報。

由於炸彈威脅發出時，受查證的百貨公司尚未營業，但部份員工仍被疏散，警方在中午12時25分結束搜查，兩間百貨公司現已恢復正常營業。

2025年8月11日，韓國光州，警方接到炸彈威脅後派出部隊前往百貨公司查證，最終證實虛報，圖為疏散到室外的民眾。（截圖自YouTube@ytnnews24）

《韓國先驅報》（The Korea Herald）報道指，韓國當局自上月初至今一共接到8宗炸彈威脅，其中7宗在一週內發出，不過全部被證實是虛報。報道指，一名中學生和一名20多歲男子早前因在網上發出針對百貨公司的炸彈威脅而被捕，當時首爾一間百貨公司收到炸彈威脅，警察之後證實虛報。