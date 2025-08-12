Nvidia英偉達捲安全漏洞疑雲　彭博：北京敦促華企勿用H20晶片

中國國家互聯網信息辦公室（網信辦）7月31日約談英偉達（Nvidia，又譯輝達），指其H20算力晶片存在嚴重安全問題。彭博社8月12日引述消息人士透露，北京已經敦促多家中國企業停止使用H20，尤其是在任何與政府或國家安全相關的工作中使用該晶片。



據此前報道，美國議員呼籲要求美國出口的先進晶片必須配備「追蹤定位」功能。美人工智能（AI）領域專家透露，英偉達算力晶片「追蹤定位」、「遠程關閉」技術已成熟。

2025年4月19日，中國河南，圖為在鄭州展出的一塊來自英偉達的H20晶片。（Getty）

網信辦約談英偉達後，該公司在聲明中回應，稱其晶片「不存在任何後門，不會讓他人透過遠端方式進行存取或控制。」

彭博社引述消息人士稱，過去幾週，中國相關部門已向多家公司發出通知、勸阻使用H20，該指導意見尤其強烈禁止國企或私企在任何與政府或國家安全相關的工作中使用該晶片。

一位知情人士表示，同為美企的AMD的AI加速卡（NPU）亦受北京舉措影響，但尚不清楚通知是否具體提及AMD的MI308晶片。

2023年12月6日，蘇姿豐在美國加州聖荷西舉行的人工智能（AI）活動中推出了新的AMD加速器晶片。（Getty Images）

英偉達和AMD最近都獲得了華盛頓的批准，恢復向中國銷售低端AI晶片，但條件是必須向美國政府支付15%的相關收入分成，這一條件在法律上也存在爭議。

據悉，北京發給部分企業的通知中提出了一連串問題，例如為何企業選擇H20而不是國產晶片？考慮到國內市場有許多選擇，這選擇是否必要？以及企業是否發現英偉達硬件有任何安全問題。這些通知與官方媒體對H20安全性和可靠性表示質疑的報道互相吻合。

目前，中國最嚴格的晶片指導方針僅限於敏感應用。比如限制Tesla汽車和蘋果iPhone手机在某些機構和場所的使用，以及美光科技公司的晶片在關鍵基礎設施中的應用。

2025年1月27日，圖為美國人工智能晶片龍頭企業英偉達（Nvidia，或NVDA，又名輝達）的標誌。（Reuters）

但據一位直接了解商議過程的人士稱，北京仍可能將針對英偉達和AMD的更嚴厲指導擴展到更廣泛領域；這些討論尚處於早期階段。

英偉達在聲明中表示：「H20並非軍用產品，也不用於政府基礎設施。」並強調，中國國產晶片供應充足，「不會、也從未依賴美國晶片進行政府運作」。