官媒爆H20或存「遠程關閉」功能　NVIDIA急回應

央視旗下帳號「玉淵譚天」今（11）日報道，針對外界質疑H20晶片可能存在後門，美國NVIDIA公司回應，「網絡安全對我們至關重要。NVIDIA的晶片不存在『後門』，不會讓任何人透過遠程方式訪問或控制晶片。」這是自7月31日網信辦就H20算力晶片漏洞後門安全風險約談NVIDIA以來，公司第三次作出類似聲明。



玉淵譚天發文指出，國家網信辦在約談中要求NVIDIA提交相關證明材料，以印證其聲明。報道並起底，美國過去曾系統性考慮在人工智能晶片中安裝後門，甚至提出若企業配合美國政府安裝後門，可放寬對「中國低風險客戶」的出口限制。

今年5月，美國眾議員比爾．福斯特（Bill Foster）牽頭提出法案，要求美國商務部強制晶片企業在受出口管制的晶片中加入後門。福斯特是物理學博士並具晶片設計經驗，他表示相關技術「十分成熟，完全可以實現」，其目的包括「追蹤定位」及「遠程關閉」。

玉淵譚天援引專業人士解釋，「後門」分為硬件與軟件兩種。硬件後門是在晶片設計或製造階段加入具備後門功能的邏輯電路；軟件後門則是在軟件中植入可破壞系統或竊取機密的指令。以H20晶片為例，若在電源管理模塊中植入「遠程關閉」電路並設置觸發機制，或修改固件引導程序檢查地理位置與授權狀態，即可實現定向關閉功能。由於H20幾乎專供中國市場，若存在後門，功能將具高度定向性。

在軟件層面，CUDA（統一計算設備架構）更新過程可能成為激活後門的途徑。當用戶更新驅動程序時，系統有可能被植入後門指令。一旦連接互聯網，便可通過數據解密執行「追蹤定位」、文件收集、擊鍵記錄、屏幕截取等功能。報道指，軟硬件後門配合下，信息洩露將十分容易。

玉淵譚天總結稱，無論從哪個角度看，H20對中國而言都稱不上是一款安全的晶片。