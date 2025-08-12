韓法院批捕尹錫悅妻金建希　韓媒：憲政史上首現前總統夫婦同被捕

韓聯社8月12日報道，韓國法院當日晚針對前總統尹錫悅夫人金建希簽發逮捕令。由於尹錫悅上月被負責調查內亂叛國案的獨立檢察組逮捕，所以這將是韓國憲政史上首次出現前總統夫婦皆被捕的情況。



韓聯社12日報道，負責調查金建希貪腐案的獨立檢察組7日以涉嫌違反《資本市場法》、《政治資金法》以及《特定犯罪加重處罰法》為由提請法院批捕金建希。

首爾中央地方法院12日上午開庭進行逮捕必要性審查，金建希也有出庭受審。庭審持續逾4個小時後結束，後者在庭審結束後被送至首爾南部看守所等待結果。

2025年8月6日，韓國前第一夫人金建希抵達首爾特別檢察院。（Reuters）

法院其後於當晚以金建希有毀滅證據可能性為由，對她簽發逮捕令，意味着其將正式被羈押於首爾南部看守所。

金建希目前面臨多項指控，包括涉嫌參與2009年至2012年間涉及在韓國的BMW經銷商「德意志汽車」（Deutsch Motors）的股票操縱案；干預2022年國會補選及2024年總選舉的候選人提名；以及透過一名法師收受「統一教」奢侈禮物，以換取商業利益。

圖為2023年3月1日，韓國時任總統尹錫悅與夫人金建希一同在首爾出席「三一運動」（日本殖民統治時期朝鮮半島爆發的一次大規模民族解放運動）104周年紀念活動，舉起國旗歡呼。（Getty Images）

另外，尹錫悅上月10日被負責調查內亂叛國案的獨立檢察組逮捕，目前也被羈押在首爾看守所。