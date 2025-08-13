加密貨幣LUNA創始人權道亨認欺詐罪　與美檢方達成協議圖減13年監

創立Terraform Labs並打造出「穩定幣」TerraUSD及其代幣Luna的韓國加密貨幣大亨權道亨，因涉嫌欺詐令投資者在2022年受損超400億美元，而遭美國檢方二項指控，面臨最高25年監禁。他早前與美國檢方達成認罪協議，並在8月12日於紐約出庭盡數認罪，以尋求檢方保證的不超過12年監禁，預料法庭將在今年12月11日作出裁決。



美國紐約南區檢察官辦公室公告指，權道亨今次承認一宗共謀欺詐罪以及一宗電訊欺詐罪。他今次認罪一改今年1月出庭受審時的無罪立場，並同意放棄非法所得的超過1900萬美元，包括由加密貨幣所攫取的權益，來達成認罪協議。

檢方認為，權道亨利用加密貨幣的技術保證以及投資者熱情犯下史上最大騙案，強調他許諾旗下加密貨幣的價格會實現自我穩定以吸引投資，但最終崩潰令投資者蒙受巨額損失。

圖為2024年3月9日，路透社在法國巴黎設計並拍攝的比特幣（Bitcoin）插圖圖片。（Reuters）

權道亨在創立Terraform Labs後推出「穩定幣」TerraUSD（UST）及其代幣Luna，聲稱根據Terra協議，每個UST始終可以兌換價值1美元的LUNA，與之相對應的是，每價值1美元的LUNA也始終可以兌換1個UST。 UST和LUNA在2022年春季總市值超過500億美元，但在同年5月19日開始暴跌，LUNA的價格也隨之跌超99%，引發市場恐慌。

他本人在2023年3月23日因在歐洲旅行時持假護照被捕，美國隨後請求將他引渡，權道亨去年底被引渡到美。韓國當局也試圖將他引渡回國。