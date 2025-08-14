阿根廷醫用芬太尼受污染　87人死亡

阿根廷就醫療芬太尼污染事件進行的司法調查顯示，阿根廷至少有87人在醫院因服用受細菌污染的芬太尼（fentanyl）而死亡，另有九個人的死亡原因仍在確定。



法新社報導，負責調查的法官克雷普拉克（Ernesto Kreplak）星期三（8月13日）告訴當地報章《國家》，這些死亡事件發生在首都布宜諾斯艾利斯市和布宜諾斯艾利斯省，以及其他三個省的醫院。

自5月以來，法院一直在努力確定有多少宗死亡與受污染的芬太尼批次有關。自那時起，疑似死亡人數激增，患者家屬在醫院外舉行抗議，要求伸張正義。

司法調查顯示，涉案藥劑由HLB Pharma藥劑廠與Ramallo實驗室生產，檢驗發現藥品中含有多重抗藥性細菌，包括肺炎克雷伯氏菌（Klebsiella Pneumoniae；KP）與皮氏羅爾斯頓氏菌（Ralstonia Pickettii）。阿根廷國家藥物與食品管理局（ANMAT）已禁止這批藥品製造與使用，並啟動回收程式。

7月31日，芬太尼污染事件受害者親屬遊行至阿根廷拉普拉塔的意大利醫院外，向藥劑公司、醫療機構及監管單位追究責任。(Reuters)

管理局一名不願透露姓名的員工告訴法新社，此次調查源於ANMAT提出的一項投訴。ANMAT收到一家醫院的報告，稱其供應的芬太尼中發現了受污染的藥物。

法院訊問至少24人，並且凍結他們的資產。

其中一人為涉案的兩家公司的老闆加西亞（Ariel Furfaro Garcia），他否認這些報導，並指責一名前同事在媒體上散佈虛假消息。

加西亞告訴報章《號角》：「這是媒體捏造的。所有臨床病史都表明，患者感染了其他更危險的細菌，並且病情嚴重。」

《國家》的報導指出，至少有五批受污染的藥物已分發到八家醫院和衛生中心，調查正在審查的是200家醫院的臨床病史。

《號角》的報導說，截至目前，涉案藥劑約15萬4000支，其中約6萬4000支已於5月回收並交由司法處理，但仍有4萬2000多支未能召回，可能仍分佈於全國醫療機構或患者手中，對阿根廷公共衛生持續造成風險。

醫用芬太尼污染致死事件首次發現於2025年4月，在布宜諾斯艾利斯以南60公里（37英里）的拉普拉塔（La Plata）的意大利醫院（Italian Hospital）出現多宗不明原因呼吸道感染病例，檢測確認芬太尼注射劑受污染。

兩周前，受害者親屬示威在這家醫院外示威，要求「為芬太尼受害者伸張正義」 。

芬太尼的毒性要比海洛因還要強30倍，比嗎啡強50到100倍。（Getty）

阿亞拉（Alejandro Ayala）告訴法新社，芬太尼導致他的32歲兄弟萊昂內爾（Leonel）「在幾天內死亡」。

部分受害者家屬已向阿根廷法院提出刑事與民事訴訟，要求追究藥劑公司、醫療機構及監管單位責任，並要求賠償醫療與精神損害。

過去40年，芬太尼藥物廣泛在阿根廷用於緩解疼痛、全身麻醉及協助重症病患呼吸。調查人員仍需確認患者死亡是「因藥物中細菌直接死亡」，或是還是「藥物、細菌同時存在」導致，以釐清刑事責任與賠償範圍。

專家警告，隨着新的醫療記錄審查持續進行，以及迄今為止尚未報告任何芬太尼相關死亡病例的醫院確診病例，死亡人數可能會上升。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

