美國阿拉斯加州冰湖決堤引發洪災　浸沒街道房屋政府籲撤離｜有片

美國阿拉斯加州首府朱諾（Juneau）上游一個冰湖8月13日決堤引發洪災，當地政府呼籲居民撤離，洪水浸沒部份街道與房屋，暫未接獲重大傷亡或損傷報案。洪水在當日稍晚退去，部份居民可返回，不過仍有地區被關閉，解封時間另行通知。



包括ABC在內美媒報道，朱諾附近的河流水位因冰湖決堤而上漲進而氾濫，在周三上午7時就上漲到最高峰約5.9米的警戒水位。

美國氣象局指出，這水位超越去年紀錄，並有發布洪水預警，還強調這個位於冰川附近的冰湖每年都會決堤，當地官員則表示，由於冰湖向下游排放雨水以及融化的雪水，朱諾因此面臨洪災風險。

有關部門指出，儘管發生嚴重洪水，但今年早前建造的防洪堤壩保護市民免受洪災侵犯，市行政長官Katie Koester表示，防洪工程有效，倘無堤壩保護，洪水將浸沒成百上千的房屋。

美國地質調查局（USGS）也發布閉路電視錄像，其中可見冰湖水面上的冰塊，因水位上漲而逐漸抬高，直至決堤。