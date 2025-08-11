日本九州暴雨　熊本一家4口乘車避難遇山泥傾瀉　3母子獲救父失蹤

日本九州連日遭受暴雨侵襲，多個地方出現河流氾濫或山泥傾瀉，導致有建築物受損，亦有民眾被山泥活埋或遭洪水沖走，造成至少1人喪生、多人失蹤。



日本放送協會（NHK）、福岡放送（FBS）等傳媒8月11日報道，鹿兒島縣姶良市蒲生町一處山坡8日因為連場暴雨而發生山泥傾瀉，沖毀山邊一個住宅，屋內一名30多歲女子失蹤。

救援人員展開搜索，在10日於現場附近發現一名女子昏迷，翌日證實不治，當局正調查死者是否正是該名失蹤人士。

而在熊本縣錄得破紀錄降雨量，氣象廳更在11日早上向天草市及八代市等地發出最高級別的大雨特別警報，縣政府表示，甲佐町及玉名市分別有1人下落不明。其中在甲佐町，一家四口乘車避難時遇到山泥傾瀉，其中30多歲的母親及2名年齡分別是4及1歲的姐弟獲救，50多歲的父親則失蹤。當局經過約10小時搜索後，在現場附近的建築物內救出1名昏迷男子，目前未知身分及情況。

另外在福岡縣福津市，警方10日下午5時半左右接報，指畦町的西鄉川氾濫，2名年約60多歲的男女被沖走。有網民在事發現場下游4公里拍攝的片段顯示，水流極為湍急和混濁，增加搜索難度。

氣象廳預計長崎縣在11日深夜至12日早上會有暴雨，呼籲民眾提高警戒，而九州北部及山口縣低窪地區則可能有洪水風險；當局指九州北部至本州關東甲信大範圍地區在12日中午的過去24小時內將有100至200毫米降雨量。