韓國總統李在明：尊重朝鮮現行體制　不尋求以任何形式吸納統一

據韓媒報道，總統李在明出席紀念韓國解放80周年時表示，尊重朝鮮的現行政治體制，並不追求以任何形式將其吸納統一，並明確表示無意進行任何敵對行為。



據中央日報報道，李在明8月15日（周五）出席在世宗文化會館舉行的光復節80周年慶祝儀式。李在明在致辭時表達上述立場，並表示是時候擺脫陳舊的冷戰思維與對抗，期望開啟和平朝鮮半島的新時代。

2025年8月15日，韓國首爾，總統李在明（中）出席慶祝韓國脫離日本殖民統治光復節80週年儀式時揮舞國旗。（Reuters）

李在明提到，韓國與朝鮮之間對話在上屆政府執政期間完全中斷，在談論遙遠的未來之前，當下應立即從恢復信任和重啟對話開始，今後韓國政府也將堅持採取緩和緊張以及恢復信任的舉措。

李在明強調：「韓國與朝鮮不是仇敵，尊重並承認彼此的政治體制，雙方擁有朝着和平統一方向邁進過程中的特殊關係。」

李在明表示，為避免韓朝之間突然發生衝突並建立軍事信任，將率先、分階段地恢復《9·19軍事協議》。

李在明又指，和平的朝鮮半島是「無核的朝鮮半島」，無核化是複雜且困難的議題。將通過韓朝、朝美對話及國際社會合作，尋求和平解決的方案，擴大國際社會的支持與共識。

2018年9月，韓朝軍方簽署《〈板門店宣言〉軍事領域履行協議》（即《9·19軍事協議》）。該協議旨在消除朝鮮半島戰爭威脅，終結包括非軍事區在內所有地域的軍事敵對狀態，將朝鮮半島建設成「永久的和平地帶」。韓國政府其後在2024年6月4日舉行國務會議，通過有關中止韓朝《9·19軍事協議》全部效力的議案。