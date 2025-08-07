韓媒：李在明將晤特朗普　或宣布對美國3500億美元投資大禮包

據韓國《中央日報》8月7日報道，韓國與美國政府最終決定將於本月25日舉行首腦會談，並計劃於近期公布此事。李在明或將在會談中公布韓國對美國高達3500億美元的投資計劃。



據悉，韓國總統李在明將於24日左右訪問美國，並於25日與美國總統特朗普舉行會談。此次會談將是李總統就職後82天首次與特朗普總統的面對面會談。在今年6月4日就職兩天後，李在明曾於6月6日與特朗普通過電話。

《中央日報》稱，此次會談的舉行，標誌着韓美兩國領導人將就一連串雙邊和地區問題進行深入討論。美方消息人士還稱，李在明預定還將在訪美期間訪問華盛頓特區附近的阿靈頓國家公墓並獻花，並在美國總共停留3至4天。

關於韓美首腦會談可能達成的成果，雙方政府尚未確定是否會以聯合聲明的形式發布。不過《中央日報》稱，韓國政府依然在積極與美國方面協商，希望屆時能夠達成一份包含兩國協議的書面聲明。另有消息人士表示：「李在明政府對韓日關係和韓美日三國合作的認識與前任的尹錫悅政府不會有太大不同。如果韓美首腦會談後發布聯合聲明，聲明肯定會反映這一內容。」

作為佐證，《中央日報》回顧稱韓國外交部長趙顯在7月已經訪問過美國，並與美國國務卿魯比奧和白宮方面的官員就韓美首腦會談的時間和議程進行了最後的協調。在此之前，趙顯還訪問了日本，與日本外務大臣岩屋毅舉行會談，並重申了韓美日三方合作的價值。

而在經濟方面，李在明可能會在會談中與特朗普具體商討韓國隊美國投資的具體清單。特朗普曾於7月30日在社交媒體上宣佈韓美貿易談判達成協議，並表示「（韓國的對美投資）金額將於兩周內在白宮舉行的雙邊會談上公布」。

儘管由於日程衝突等原因，「兩周內舉行雙邊會談」已經不可行，但《中央日報》預估李在明還是會在25日與特朗普進行的首腦會談上公布韓國對美國的投資計劃。《中央日報》稱，該投資計劃除了包含在韓美通商談判中達成的3500億美元規模的韓國對美投資外，還將包含韓國民間大企業的現有及新增對美投資等內容。

本文獲《觀察者網》授權轉載

