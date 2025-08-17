特朗普澤連斯基8.18白宮會晤　美媒：萬斯將出席

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）將於8月18日訪問白宮，與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）討論俄烏戰爭問題。美媒報道稱，副總統萬斯（JD Vance）也將出席該會晤。



特朗普在美俄峰會後，致電歐洲領導人稱，想最早於8月22日安排與澤連斯基和普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）的三方會晤。但前提是周一（18日）與澤連斯基的會談進展順利。

2025年8月15日，美國阿拉斯加州阿拉斯加州安克雷奇市（Anchorage），美國總統特朗普（Donald Trump，右）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，左）在埃爾門多夫-理查森聯合軍事基地（Joint Base Elmendorf–Richardson）舉行會晤。圖為兩人站在一個有「阿拉斯加2025」字樣的平台上合影。（Reuters）

澤連斯基早前於2月28日訪問白宮，與特朗普萬斯會晤時，雙方在白宮橢圓形辦公室爆發口角。

2025年2月28日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮與副總統萬斯（JD Vance）會見烏克蘭總統澤連斯基時爆發言語衝突。（Reuters）

雙方當時進行了約半小時的會談和禮節性交談，直到萬斯提到「（烏克蘭）通往和平與繁榮的道路可能須透過外交手段」時，橢圓形辦公室中的緊張氣氛隨即開始升溫。

期間，萬斯就烏克蘭在軍事和徵兵方面遇到的問題向澤連斯基提出質疑，並要求澤連斯基對華府和總統特朗普表示感謝。