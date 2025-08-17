特朗普澤連斯基8.18白宮會晤 美媒：萬斯將出席
撰文：張涵語
出版：更新：
烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）將於8月18日訪問白宮，與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）討論俄烏戰爭問題。美媒報道稱，副總統萬斯（JD Vance）也將出席該會晤。
特朗普在美俄峰會後，致電歐洲領導人稱，想最早於8月22日安排與澤連斯基和普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）的三方會晤。但前提是周一（18日）與澤連斯基的會談進展順利。
澤連斯基早前於2月28日訪問白宮，與特朗普萬斯會晤時，雙方在白宮橢圓形辦公室爆發口角。
雙方當時進行了約半小時的會談和禮節性交談，直到萬斯提到「（烏克蘭）通往和平與繁榮的道路可能須透過外交手段」時，橢圓形辦公室中的緊張氣氛隨即開始升溫。
期間，萬斯就烏克蘭在軍事和徵兵方面遇到的問題向澤連斯基提出質疑，並要求澤連斯基對華府和總統特朗普表示感謝。
陪萬斯「無證釣魚」 英國外相主動承認疏忽：已補買許可證萬斯：特朗普考慮對華加徵關稅 反制中國進口俄羅斯石油萬斯：正致力安排美俄烏元首會談 德總理冀澤連斯基出席俄美峰會萬斯晤英國外相林德偉 稱美英對加沙政策存分歧 但仍有共同目標