萬斯：正致力安排美俄烏元首會談　德總理冀澤連斯基出席俄美峰會

儘管歐洲多國領導人表示，希望烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）能夠出席8月15日的美俄峰會。不過，美國副總統萬斯（JD Vance）於8月10日表示，認為俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會面之前，與澤連斯基會談不會富有成果。



萬斯宣稱，特朗普必然是那個將俄烏連結起來的人，又指美國政府正在努力安排一次包括美俄烏3國元首在內的會晤，正試圖確定3人何時能夠坐下來討論結束戰事的日程。德國總理默茨（Friedrich Merz）10日則強調，歐洲希望並相信烏克蘭政府和澤連斯基能夠俄美峰會，強調不能接受烏克蘭的領土問題，由俄美凌駕於歐洲和烏克蘭人民之上來決定。



萬斯10日接受霍士新聞（Fox News）採訪時表示，一旦特朗普直接參與談判，解決烏克蘭戰爭便有可能取得有意義進展。他認為從根本上來說，特朗普必須把俄烏兩個國家協調起來，「有些事情，總統（特朗普）需要迫使普京和澤連斯基坐下來，解決彼此之間的分歧。」他又稱，10日稍早時間已與烏克蘭政府進行對話，但未透露更多細節。

特朗普預定8月15日在阿拉斯加州與普京會面。 白宮官員9日表示，特朗普願意與普京、澤連斯基在阿拉斯加州舉行三邊峰會。但基於普京的要求，白宮目前僅舉行美俄雙邊會談。 美國全國廣播公司（NBC）9日引述消息人士透露，白宮亦考慮邀請澤連斯基前往阿拉斯加。