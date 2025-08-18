巴勒斯坦總理訪埃及　獲全力支持推動加沙停火

埃及總理馬德布利（Mostafa Madbouly）與巴勒斯坦總理穆斯塔法（Mohammad Mustafa）會晤，重申埃及堅定支持巴勒斯坦，將繼續全力推動加沙地帶停火，並通過拉法口岸持續向加沙地帶運送人道援助物資。



新華社報道，埃及內閣周日（8月17日）發聲明說，馬德布利當天與到訪的穆斯塔法，在埃及阿拉曼新城（New Alamein City）舉行會晤。

馬德布利說，埃及明確反對任何旨在驅逐巴勒斯坦人，或在巴勒斯坦領土上繼續拆毀房屋、擴建定居點的企圖。

馬德布利敦促國際落實日前在聯合國舉行的和平解決巴勒斯坦問題，和落實「兩國方案」高級別國際會議成果。他說，這是挽救「兩國方案」的正確一步。

圖為2025年7月28日，巴勒斯坦總理穆斯塔法（Mohammad Mustafa）在聯合國巴勒斯坦問題會議上發言。（Reuters）

穆斯塔法則強調，根據阿拉伯和伊斯蘭國家一致認可的加沙地帶重建計劃，重建可以在不迫使巴勒斯坦人民流離失所的前提下實現。他已與多個捐助國進行接觸，為加沙地帶重建做準備。

為達成一項停火60天、釋放部分被扣押人員的協議，哈馬斯和以色列自7月6日起在卡塔爾首都多哈舉行新一輪間接談判。不過，因不滿哈馬斯就停火方案所提的意見，以色列同月24日召回談判人員，尋求「替代選項」，並於8月8日出台由以軍接管加沙地帶北部加沙城（Gaza City）的計劃。該計劃在以色列國內外引發反對和譴責。

