加沙饑荒下悲歌：9歲女童從25瘦至9公斤「只想變回原來的樣子」

根據英國天空新聞，Maryam Dawas的遭遇只是加沙饑荒的殘酷縮影。聯合國最新數據顯示，7月加沙新增近1.3萬名嚴重營養不良兒童入院治療，政府統計的饑荒死亡人數已達251人，其中108名是兒童。在拉法醫院的病床上，擠滿不同年齡層的營養不良患者。

聯合國駐加沙代表Olga Cherevko目睹的現狀令人窒息，稱：「每家醫院都被營養不良病例淹沒，無論是否患有基礎病，飢餓都在加速吞噬他們的生命。」儘管以色列官員質疑死亡數據，但病床上日益空洞的眼神印證着諾貝爾經濟學家Amartya Sen的警示，那就是飢餓的本質是分配斷裂，而非糧食短缺。

英媒周六（16日）報道，在加沙城Al-Rantisi醫院病床上，9歲女童Maryam Dawas蜷縮成嬰兒般大小。這個曾經體重25公斤的女孩，如今僅剩9公斤嶙峋骨肉，這相當於未滿周歲嬰兒的體重。她突出的肋骨如刀刻般清晰，細弱的上臂比手腕還要纖細。當親友詢問願望時，她氣若游絲地說道:「我只想變回原來的樣子」。（電視截圖）

這場災難直接源於今年3月至5月持續11周的全面封鎖。根據衡量糧食不安全和飢荒的綜合糧食安全階段分類（ICE），7月加沙81%家庭報告糧食消費不良，高於4月份的33%；7月24%家庭遭受非常嚴重的飢餓，而4月這一比例為4%；近九成民眾被迫採取極端手段求生。