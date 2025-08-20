日本自民黨商議提前總裁選舉　石破茂能否憑外交民意留任引關注

日本執政黨自民黨成立工作小組，就提前舉行總裁選舉進行討論，進一步施壓首相石破茂下台。不過，民意支持率回升，以及石破茂積極的外交姿態，或能助他渡過難關繼續留任。



自民黨內負責籌備黨總裁選舉的管理委員會星期二（8月19日）召開會議，任命11人討論提前舉行總裁選舉事宜。石破的黨總裁任期是到2027年9月，如果提前舉行總裁選舉，則意味着把他趕下首相之位。

不過，在任期結束前舉行總裁選舉需獲黨地方代表和國會議員合計342人中的半數以上贊同才能執行。

日本參議院7月選舉，石破領軍的自民黨失利，黨內要求他辭職的呼聲高漲。這個月底對石破而言是一個關鍵時期，因為自民黨將公布參議院選舉慘敗的評估報告。黨幹事長森山裕已承諾，會根據報告結論，承擔責任辭職。

一名匿名政府高官告訴《朝日新聞》：「黨總裁（石破）和黨幹事長（森山）是分不開的。如果幹事長辭職，實際上就意味着石破內閣垮台。」

2025年7月30日，日本東京，圖為日本首相石破茂在地震與海嘯警報發生後發表講話。（Reuters）

前經濟安保部長小林鷹之上星期天（17日）就公開逼宮說：「兼任黨總裁的首相應該為（眾院和參院）兩次選舉的失敗承擔責任，如果他拒絕下台會留下後患。」

參院選戰後，石破一直以「不願政治出現真空」為由堅持留任。

《日經新聞》的報道稱，石破積極的外交工作可能成為支撐他留任的關鍵。他本月外交行程滿滿，20日至22日將在橫濱擔任東京非洲發展國際會議主席；23日，韓國總統李在明將訪日出席日韓首腦會談；印度總理莫迪則預計於本月底訪日。即便自民黨內反對石破的聲浪再大，短期內自民黨內的反動派估計也難以逼他下台。

石破星期二還表明希望在俄烏停火上發揮作用。他說：「政府對此事有重大關切， 將認真考慮法律層面和能力，發揮我國應有的作用。重要的是早日停火併實現公正的和平。」

民意指標也為石破留任添底氣。《朝日新聞》8月18日發佈的民調顯示，石破內閣的支持率已從7月的29%上升至36%，而且有54%的受訪日本民眾認為石破沒有必要辭職。

本文獲《聯合早報》授權轉載

