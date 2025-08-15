石破茂致辭二戰結束80周年　時隔13年再有日本首相籲「反省」

今日（8月15日）是日本二戰投降80周年，東京舉行「全國戰歿者追悼儀式」。日本首相石破茂首次出席追悼儀式，致辭呼籲「要銘記戰爭的反省和教訓」，是13年來再度有日本首相公開表示要「反省戰爭」。



石破茂在儀式上發表講話：「戰爭結束已經過了80年，現在這一代人的大多數從未體驗過戰爭。我們絕不會重蹈戰爭的覆轍，再也不會走上錯誤的道路。我們現在必須再次深深記住那場戰爭的反省和教訓」。

2025年8月15日是日本二戰投降80周年，東京武道館舉行「全國戰歿者追悼儀式」，日本首相石破茂出席儀式并發表演說。（Reuters）

這是13年來首次有日本首相提到要對戰爭進行「反省」。從1994年前首相村山富市到2012年前首相野田佳彥，每一任日本領導人都會提到「反省」。直到2013年前安倍晉三開始，接下來的菅義偉和岸田文雄也再未提及。

日本農林水產大臣小泉進次郎今天參拜東京靖國神社，是石破茂去年10月上台以來，首度有閣僚參拜。石破茂本人並沒有到場參拜，而是以自民黨總裁身分自費獻上祭祀費。