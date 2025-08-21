42歲中國籍男子在美國被控走私軍火到朝鮮　被判囚8年

美國司法部18日發布聲明稱，一名42歲中國公民Shenghua Wen因向朝鮮走私槍支和其他軍用物品，被判處8年監禁。該名男子從朝鮮官員方面收取了約200萬美元（約1,562萬港元）的賄賂，從加州運送這些物品至朝鮮。



聲明指，該名男子2012年以學生簽證進入美國，簽證到期後非法居留美國。早在他進入美國前，他已曾在朝鮮駐華大使館會面朝方政府官員，他被指示為朝鮮採購軍用物資。2022年，兩名朝鮮官員經網上通訊程式接觸他，對方要求他走私軍火到朝鮮，而他可因此在兩年內獲得200萬美元報酬。

被告在朝鮮官員的指示下，首先將槍械從美國德州運往加州，再收藏在多個貨櫃內，偽裝成普通貨物在加州港口運走。去年1月，其中一個貨櫃經香港轉往朝鮮南浦。

去年12月，他一直被美國當局拘留；今年6月，他承認共謀違反《國際緊急經濟權力法》以及擔任外國政府的非法代理人，最終被美國法院判處入獄8年。