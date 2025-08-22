菲參議員提議案稱中國破壞南海生態 促政府索償逾69億美元
撰文：蕭通
出版：更新：
菲律賓參議員洪迪薇（Risa Hontiveros）提出議案，要求政府透過外交及法律壓力，促使中國就破壞南海生態賠償，金額約69.2億美元。洪迪薇在Facebook公開其提出的參議院第85號決議案，並寫上「中國，賠錢」字眼。有分析人士稱，雖然參議院決議案不具法律約束力，但展現國會對南海議題的強硬立場。
洪迪薇的議案指出，中國在「西菲律賓海」的「非法活動」每年造成的損失約330億披索（約45億港元），而自菲律賓於2013年針對中國提出國際仲裁以來，累計損失約達3,960億披索（約540億港元）。
洪迪薇稱，相關環境破壞金額是依據國際學術期刊《Ecosystem Services》於2012年的研究來估算，每公頃珊瑚礁的年度基準價值為35.3萬美元。議案也提到，2024年至少有251艘中國船艦進入菲律賓專屬經濟區，創下歷史新高，包括有28艘中國海警船、16艘解放軍軍艦、204艘海上民兵船和3艘中國科研船。
洪迪薇引述菲律賓海岸防衛隊、國際仲裁結果稱，指中國民兵船活動、中國漁民以破壞珊瑚礁生態方式捕撈瀕危物種，以及中國政府在南海填海造島工程，都是傷害珊瑚礁生態的罪魁禍首，而中國賠償的款項將用於恢復海洋生態系統。
菲律賓政府7月曾指控，一艘中國民兵船在鐵線礁一帶擱淺，在使用「傘錨」（parachute anchor）時破壞了大片珊瑚礁，損失達1,100萬披索（約150萬港元）。
