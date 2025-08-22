特朗普民事欺詐案　上訴法院駁回5億美元巨額罰款

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）去年就被指虛報資產的民事欺詐案提出上訴後，紐約州上訴法院8月21日駁回罰款約5億美元（約39億港元）的判決，但維持他涉及詐欺的裁定。特朗普同日在社交媒體發文，形容法院的決定是「全面勝利」。



路透社報道，由五名法官組成上訴庭意見嚴重分歧，但多數法官皆認為特朗普確實存在資產虛報的違法行為，但不到須罰款5億美元的程度。

特朗普同日在社交媒體Truth Social表示，他非常尊重法院推翻這項「非法且可恥」裁決的勇氣，又指巨額罰款裁決正損害整個紐約州的商業活動，使其他人都不敢赴該州做生意。

紐約州檢察總長詹姆斯（Letitia James）同日表明將對此提出上訴，並強調：「它（這裁決）不應該被歷史遺忘，（意味着）又再有法院裁定特朗普違反了法律，我們的案件有理有據。」

詹姆斯2022年向特朗普發起民事欺詐訴訟，指控他通過虛報數十億元的資產總額，欺騙貸款人和保險公司，藉此獲得更有利的貸款條件。

2025年8月14日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓特區白宮橢圓形辦公室發表講話。（Reuters）

原審法官戈龍（Arthur Engoron）去年判特朗普敗訴，裁定須支付逾4.5億美元的罰款和利息，隨着利息的不斷累積，該賠償金額最新已增加至5.1億美元。