朝鮮表彰援俄士兵　金正恩眼泛淚光擁抱喪命軍人遺屬　稱很心痛

俄烏戰爭爆發後，朝鮮2024年起派兵援俄，朝鮮首都平壤近日舉行儀式，表彰在海外作戰的軍人，並悼念喪生的士兵。根據朝中社8月22日發布的相片，朝鮮領導人金正恩在儀式上眼泛淚光接見喪命軍人遺屬，並與一些年幼遺屬擁抱。



這場表彰援俄士兵的國家授獎儀式在朝鮮勞動黨中央委員會本部大樓舉行，部份參加海外作戰的士兵和喪命軍人的家屬參加儀式。金正恩向一些軍人授予共和國英雄稱號，頒發國家級獎項。

金正恩發言時稱，向在異國戰場作戰、冒著槍林彈雨的部隊成員致以由衷的感謝和最火熱的戰鬥敬意，他指海外作戰部隊代表朝鮮武裝力量在世界關注的焦點戰場上展開戰鬥活動，充分證明朝鮮人民軍的威力，應該把海外作戰部隊稱為英雄部隊。

朝鮮平壤2025年8月舉行儀式，表揚援俄士兵，並悼念喪命軍人，圖為金正恩接見喪命軍人遺屬（朝中社）

報道並指「金正恩同志接見烈士家屬，與他們分享喪失的痛苦，慰藉他們節哀保重」。

他稱「我只能透過紀念牆上的照片見到那些為勝利和榮耀而獻出寶貴生命的高尚人物，面對這個現實，我感到心痛與心酸。」

根據朝中社發布的照片，金正恩眼泛淚光，與一些年幼的喪命軍人遺屬擁抱，安慰他們，人群中有痛苦的家屬。金正恩又與獲獎的軍人擁抱，並在喪命軍人的遺照前單膝跪地，仔細觀看各人的照片，向他們致敬。

美媒指，烏克蘭與美國情報部門估計朝鮮約派1.2萬士兵援俄，最早一批在2024年秋季抵達，在初期的部署士兵中，約有4000士兵傷亡。