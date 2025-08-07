韓媒：特朗普晤韓國代表團開場白　第一句竟問「金正恩最近好嗎」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與韓國談判代表團在白宮達成一項「歷史性的貿易協議」後，韓媒周四（7日）引述消稱，就在雙方達成協議前夕、特朗普與韓方代表團首次會面時，特朗普開口第一句竟然問「金正恩最近好嗎」，這讓韓方代表們不禁傻眼。



根據《朝鮮日報》，特朗普7月30日在白宮與由韓國經濟副總理具潤哲、產業通商部長官金正官和通商交涉本部長呂翰九等人組成的韓方團隊會面，當時大家還很緊張，擔心特朗普可能會提出未經事先協商的貿易要求，特朗普卻出乎意料地提出一個驚人的問題，那就是「金正恩最近好嗎？」

報道引述知情人士稱，面對這突如其來的問題，韓方代表團措手不及、感到錯愕，另一名消息人士則指出，「這意味着特朗普仍然對金正恩抱有濃厚興趣。」

這間傳媒稱，雖然普遍分析認為朝鮮不太可能馬上與美國舉行峰會，不過重新對話的可能性仍然存在。

朝鮮領導人金正恩胞妹金與正7月29日曾公開發聲明稱金正恩與特朗普私下關係不算差，但她強調美朝對話的前提是「美國承認朝鮮『不可逆的核武國家地位』」，只有進行「軍縮」談判而非「非核化」談判，才有可能進行對話。